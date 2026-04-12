خلال فترة زمنية محدودة.. "ميتا" تتيح تعديل تعليقات "إنستغرام"

أطلقت شركة "ميتا" للمستخدمين إمكانية تعديل التعليقات التي يتركونها على منشورات "إنستغرام"، ولكن فقط خلال فترة زمنية محددة.

ووفقا لـ"ميتا" يجب أن يتم التعديل خلال 15 دقيقة فقط من لحظة نشر التعليق الأصلي.

وهذه الآلية تشبه الطريقة التي يتعامل بها التطبيق مع تعديل الرسائل النصية المباشرة، وهي ميزة أضافها التطبيق لأول مرة في عام 2024، أي بعد 11 عاما من إطلاق خاصية المراسلة المباشرة على "إنستغرام" في عام 2013.

ولا يمكنك تعديل إلا التعليقات التي كتبتها من حسابك الشخصي، وعملية التعديل نفسها سهلة للغاية. فقط اضغط على كلمة "تعديل" (Edit) أسفل تعليقك لتظهر لك نافذة نصية يمكنك من خلالها تحرير ما كتبته أو إعادة صياغته أو تحسينه، ثم اضغط على علامة الصح الزرقاء لحفظ التعديل.



وتؤكد "ميتا" أنه يمكن تعديل التعليقات عدة مرات كما تريد خلال فترة الـ15 دقيقة، لذا بحاجة إلى إجراء المزيد من التغييرات، فهذا الخيار متاح لك. (روسيا اليوم)