تكنولوجيا وعلوم

سعره 320 دولارًا.. أرخص هاتف قابل للطي في العالم

Lebanon 24
12-04-2026 | 10:50
سعره 320 دولارًا.. أرخص هاتف قابل للطي في العالم
كشفت شركة "+Ai"، في فعالية في الهند في نيسان 2026، عن هاتف nova Flip القابل للطي الذي يأتي بسعر 29,999 روبية هندية، أي ما يعادل 320 دولارًا تقريبًا، مما يجعله أرخص هاتف قابل للطي في العالم.

يبلغ قياس شاشة " AMOLED" الداخلية 6.9 بوصة وتأتي بدقة عرض 2790 × 1188 بكسل، بالإضافة إلى شاشة خارجية "AMOLED" بقياس 3.1 بوصة.
 
ويعمل الهاتف بمعالج "MediaTek Dimensity 7300"، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 غيغابايت، بحسب تقرير لمجلة "Yanko Design" الإلكترونية المتخصصة في أخبار تصاميم المنتجات التجارية، اطلعت عليه "العربية Business".

يأتي الهاتف بوحدة كاميرا خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميغابكسل، وعدسة عمق بدقة 2 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

وتبلغ سعة البطارية فتبلغ 4,325 مللي أمبير/ساعة، وهي سعة ممتازة، مع دعم الشحن السلكي بقوة 33 واط، وتقنية الجيل الخامس، وتقنية "NFC"، ومقاومة الماء والغبار بمعيار "IP64".
 
وتعد سعة البطارية 4,325 مللي أمبير/ساعة في هاتف قابل للطي ميزة استثنائية. ويأتي هاتف galaxy Z Flip 6 ببطارية سعة 4,000 مللي أمبير، وكذلك هاتف motorola Razr Plus 2024، وكلاهما بسعر أعلى بثلاث مرات من سعر Nova Flip.

ويتطلب تركيب بطارية أكبر من المتوسط في هيكل قابل للطي إما تصميمًا داخليًا ذكيًا للغاية أو تقبّل زيادة في السماكة، ولم تنشر شركة "+Ai" أبعاد الجهاز عند طيه بعد.

أما سرعة الشحن البالغة 33 واط فهي مقبولة، لكنها ليست مثيرة للإعجاب، فهي أقل بكثير من سرعات الشحن التي توفرها الهواتف الصينية الرائدة القابلة للطي حاليًا، والتي تتراوح بين 65 و80 واط. مع ذلك، بالنسبة لجهاز بسعر 320 دولارًا، تُعدّ هذه السرعة معيارًا معقولًا تمامًا.

ويُعد حصول الهاتف على بتصنيف IP64 بهذا السعر أمرًا مفاجئًا، إذ تتطلب مقاومة الرذاذ والغبار في الأجهزة القابلة للطي هندسة دقيقة حول آلية المفصل، حيث تُشكل الفجوات والأجزاء المتحركة نقاط دخول واضحة.

والعديد من الهواتف القابلة للطي التي تُباع بضعف السعر لا تأتي بأي تصنيف رسمي لمقاومة الماء والغبار على الإطلاق، لذا فإن حصول Nova Flip على هذا التصنيف بسعر 29,999 روبية يُشير إلى مستوى طموح في التصميم لا تُظهره المواصفات الفنية وحدها. (العربية) 
