تكنولوجيا وعلوم

دراسة جديدة مفاجئة.. نهاية الكون أقرب مما كان يُعتقد!

Lebanon 24
12-04-2026 | 23:26
دراسة جديدة مفاجئة.. نهاية الكون أقرب مما كان يُعتقد!
أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن فريقًا من الباحثين أعاد تقييم الزمن المتوقع لانتهاء الكون، ليصل إلى تقدير أقصر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

في تقديرات سابقة، رجّح العلماء أن اختفاء آخر الأجرام في الكون يحتاج إلى نحو 10¹¹⁰⁰ سنة، أي رقم هائل مؤلف من 1 يتبعه 1100 صفر. إلا أن دراسة حديثة نُشرت في مجلة "Journal of Cosmology and Astroparticle Physics"، أعدّها باحثون من جامعة رادبود في هولندا، تشير إلى أن المدة الفعلية قد تكون أقرب إلى 10⁷⁸ سنة، أي 1 يتبعه 78 صفرًا فقط، وفق ما أورده موقع Science Aim.

ورغم أن الرقم الجديد لا يزال يفوق التصور، فإن الفارق بين التقديرين شاسع إلى حد يصعب على العقل البشري استيعابه.

يرتكز هذا التعديل بشكل أساسي على ما يُعرف بـ"إشعاعات هوكينغ"، وهي نظرية طرحها الفيزيائي ستيفن هوكينغ عام 1975، تفيد بأن الثقوب السوداء ليست معتمة بالكامل، بل تفقد جزءًا من كتلتها تدريجيًا عبر تسرب الجسيمات.

وبحسب شرح هوكينغ، تتكوّن أزواج من الجسيمات عند حافة الثقب الأسود، فيفلت أحدها إلى الخارج بينما يبتلع الآخر، ما يمنح الجسيم الهارب طاقة مستمدة من الثقب نفسه. ومع مرور الزمن، يؤدي ذلك إلى تآكل كتلة الثقب الأسود حتى يتبخر بالكامل، في طرح يتعارض مع ما تفترضه النسبية لألبرت أينشتاين حول ازدياد كتلة الثقوب السوداء فقط.

وكان الباحثون أنفسهم — هاينو فالكه، ومايكل وندراك، ووالتر فان سويليكوم، قد أشاروا في دراسة سابقة عام 2023 إلى أن تأثير إشعاعات هوكينغ قد لا يقتصر على الثقوب السوداء، بل يمكن أن ينطبق على أي جسم يمتلك مجالًا جاذبيًا.

وفي دراستهم الجديدة، وسّعوا نطاق البحث ليشمل 10 أنواع من الأجرام السماوية، بهدف تقدير الزمن اللازم لتبخرها بالكامل وفق كثافتها، بفعل إشعاعات مشابهة.

ومن أبرز النتائج، ما يتعلق بالنجوم القزمة البيضاء، وهي بقايا نجوم كثيفة مثل الشمس بعد استنفاد وقودها. إذ يُتوقع أن نحو 97% من نجوم مجرة درب التبانة ستنتهي على هذا الشكل، قبل أن تختفي لاحقًا خلال نحو 10⁷⁸ سنة.

وبالمقارنة، يُقدّر عمر الكون الحالي بحوالي 13.8 مليار سنة (أي 10¹⁰ سنة تقريبًا)، ما يعني أن التقدير الجديد لعمره المتبقي يتجاوز عمره الحالي بفارق يبلغ 10⁶⁸.

وفي تعليق له، قال الباحث الرئيسي هاينو فالكه إن "نهاية الكون قد تكون أقرب مما كنا نظن، لكنها لا تزال بعيدة جدًا على أي مقياس زمني يمكن تصوره". (روسيا الوم) 

 
 
