تكنولوجيا وعلوم
كم عدد الكويكبات القريبة من الأرض؟
Lebanon 24
13-04-2026
|
08:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد عالم
الفلك
الروسي نيقولاي جيليزنيوف،الباحث في معهد
علم الفلك
التطبيقي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن العلماء اكتشفوا حتى الآن ما يقارب 40 ألف كويكب قريب من الأرض.
ووفقا له، حتى الآن اكتشف علماء الفلك أكثر من مليون كويكب في النظام الشمسي، تنتشر في جميع أنحاء النظام الشمسي، ولكن معظمها يتركز في المنطقة الواقعة بين مداري
المريخ
والمشتري، والمعروفة باسم الحزام
الرئيسي
.
ويقول: "وتوجد بالإضافة إلى ذلك مجموعة من الكويكبات تسمى الكويكبات القريبة من الأرض. وقد تم اكتشاف حوالي 40 ألفا منها حتى الآن. وعملية الاكتشاف مستمرة وتسير بوتيرة سريعة جدا".
ووفقا له، الكويكبات القريبة من الأرض ذات أحجام متنوعة، حيث يتجاوز قطر أكبرها كيلومترا واحدا.
ويقول: "من بينها أجسام قد تشكل خطرا، اقتربت من الأرض مرة واحدة على الأقل خلال دورة حياتها، أو ستقترب منها على مسافة لا تتجاوز 7.5 مليون كيلومتر. ويوجد عدد كبير من هذه الأجسام، فمثلا، هناك 154 كويكبا قد تشكل خطرا، يزيد قطرها عن كيلومتر واحد". (روسيا اليومٍ)
