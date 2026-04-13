كم عدد الكويكبات القريبة من الأرض؟

أفاد عالم الروسي نيقولاي جيليزنيوف،الباحث في معهد التطبيقي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن العلماء اكتشفوا حتى الآن ما يقارب 40 ألف كويكب قريب من الأرض.

ووفقا له، حتى الآن اكتشف علماء الفلك أكثر من مليون كويكب في النظام الشمسي، تنتشر في جميع أنحاء النظام الشمسي، ولكن معظمها يتركز في المنطقة الواقعة بين مداري والمشتري، والمعروفة باسم الحزام .



ويقول: "وتوجد بالإضافة إلى ذلك مجموعة من الكويكبات تسمى الكويكبات القريبة من الأرض. وقد تم اكتشاف حوالي 40 ألفا منها حتى الآن. وعملية الاكتشاف مستمرة وتسير بوتيرة سريعة جدا".



ووفقا له، الكويكبات القريبة من الأرض ذات أحجام متنوعة، حيث يتجاوز قطر أكبرها كيلومترا واحدا.



ويقول: "من بينها أجسام قد تشكل خطرا، اقتربت من الأرض مرة واحدة على الأقل خلال دورة حياتها، أو ستقترب منها على مسافة لا تتجاوز 7.5 مليون كيلومتر. ويوجد عدد كبير من هذه الأجسام، فمثلا، هناك 154 كويكبا قد تشكل خطرا، يزيد قطرها عن كيلومتر واحد". (روسيا اليومٍ)