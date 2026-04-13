تكنولوجيا وعلوم

كم عدد الكويكبات القريبة من الأرض؟

Lebanon 24
13-04-2026 | 08:07
كم عدد الكويكبات القريبة من الأرض؟
أفاد عالم الفلك الروسي نيقولاي جيليزنيوف،الباحث في معهد علم الفلك التطبيقي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن العلماء اكتشفوا حتى الآن ما يقارب 40 ألف كويكب قريب من الأرض.
 
ووفقا له، حتى الآن اكتشف علماء الفلك أكثر من مليون كويكب في النظام الشمسي، تنتشر في جميع أنحاء النظام الشمسي، ولكن معظمها يتركز في المنطقة الواقعة بين مداري المريخ والمشتري، والمعروفة باسم الحزام الرئيسي.

ويقول: "وتوجد بالإضافة إلى ذلك مجموعة من الكويكبات تسمى الكويكبات القريبة من الأرض. وقد تم اكتشاف حوالي 40 ألفا منها حتى الآن. وعملية الاكتشاف مستمرة وتسير بوتيرة سريعة جدا".

ووفقا له، الكويكبات القريبة من الأرض ذات أحجام متنوعة، حيث يتجاوز قطر أكبرها كيلومترا واحدا.

ويقول: "من بينها أجسام قد تشكل خطرا، اقتربت من الأرض مرة واحدة على الأقل خلال دورة حياتها، أو ستقترب منها على مسافة لا تتجاوز 7.5 مليون كيلومتر. ويوجد عدد كبير من هذه الأجسام، فمثلا، هناك 154 كويكبا قد تشكل خطرا، يزيد قطرها عن كيلومتر واحد". (روسيا اليومٍ)
مواضيع ذات صلة
السفارة الأميركية في بيروت: بيان سيصدر قريبا بشأن إجلاء عدد من موظفينا
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 20:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق عدد كبير من الصواريخ من جنوب لبنان باتّجاه الأراضي المحتلة
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 20:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هزة ضربت منطقة قريبة من سوتشي.. كم بلغت قوتها؟
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 20:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ عدد النازحين في مراكز الإيواء؟ أرقام جديدة
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 20:23:54 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:57 | 2026-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:45 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:02 | 2026-04-13
Lebanon24
04:22 | 2026-04-13
Lebanon24
03:03 | 2026-04-13
Lebanon24
23:26 | 2026-04-12
Lebanon24
23:00 | 2026-04-12
Lebanon24
16:00 | 2026-04-12
