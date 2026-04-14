تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إنتاج محدود.. آبل تختبر سوق الهواتف القابلة للطي بحذر

Lebanon 24
14-04-2026 | 01:08
A-
A+

facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشير تقارير متزايدة إلى أن شركة Apple تعمل على إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي، والذي يُعرف على نطاق واسع باسم iphone Fold، وذلك ضمن خططها لعام 2026.

وعلى الرغم من انتشار شائعات خلال الأسابيع الماضية تفيد بوجود تحديات هندسية قد تؤدي إلى تأجيل الجهاز حتى عام 2027، إلا أن مصادر موثوقة أكدت أن الشركة لا تزال تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

بحسب تقرير نشره الصحفي التقني المعروف mark gurman عبر نشرة “Power On” التابعة لموقع Bloomberg، فإن آبل لا تواجه أي أزمة حقيقية في تطوير هاتفها القابل للطي في الوقت الحالي.

وأوضح التقرير، استنادًا إلى مصادر متعددة، أن الشركة تخطط للإعلان عن الهاتف خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، بالتزامن مع إطلاق هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max. في المقابل، من المتوقع أن يتم تأجيل النسخة العادية iPhone 18 إلى بداية عام 2027.

 
الإنتاج والطرح في الأسواق
رغم أن كميات التوريد الخاصة بهاتف iPhone Fold قد تكون محدودة في البداية، إلا أن آبل تخطط لبدء بيع الجهاز في نفس توقيت إطلاق باقي هواتفها الرائدة. وحتى في حال حدوث أي تأخير طفيف، فمن المرجح أن يتم طرحه للبيع بعد فترة قصيرة جدًا من الإعلان الرسمي.
 

تحديات هندسية في مراحل التطوير
جاءت هذه التوضيحات بعد تقرير سابق نشرته منصة Nikkei Asia، أشار إلى أن آبل واجهت تحديات هندسية أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا خلال المراحل الأولى من اختبار الهاتف القابل للطي.

ووفقًا للتقرير، فإن هذه المشكلات ظهرت بشكل أكبر خلال مرحلة التحقق الهندسي (Engineering Verification)، وهو ما أثار مخاوف بشأن إمكانية تأجيل موعد الإنتاج والإطلاق لعدة أشهر، ومع ذلك، تعمل آبل بشكل مكثف مع شركائها في سلسلة التوريد لتجاوز هذه العقبات.

بدء الإنتاج التجريبي وتوقعات الكميات

في سياق متصل، أفادت تقارير حديثة من سلاسل التوريد أن شركة Foxconn بدأت بالفعل مرحلة الإنتاج التجريبي لهاتف iPhone Fold.

وتتوقع آبل أن يتراوح حجم الإنتاج الأولي بين 7 إلى 8 ملايين وحدة، وهو رقم يمثل أقل من 10% من إجمالي إنتاج هواتف آيفون خلال دورة الإطلاق. ويعكس ذلك توجه الشركة لاختبار السوق بحذر قبل التوسع في الإنتاج.

رغم التحديات التقنية التي ترافق تطوير أول هاتف آيفون قابل للطي، تبدو آبل متمسكة بخططها الزمنية، مع احتمالية تقديم iPhone Fold جنبًا إلى جنب مع سلسلة iPhone 18 Pro خلال سبتمبر المقبل، ومع بدء الإنتاج التجريبي، تقترب الشركة خطوة إضافية نحو دخول سوق الهواتف القابلة للطي بشكل رسمي.
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-04-14
Lebanon24
23:00 | 2026-04-13
Lebanon24
16:00 | 2026-04-13
Lebanon24
14:00 | 2026-04-13
Lebanon24
10:02 | 2026-04-13
Lebanon24
08:07 | 2026-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24