تكنولوجيا وعلوم

بطارية نووية جديدة قد تعمل قرناً كاملاً من دون صيانة

Lebanon 24
14-04-2026 | 03:00
بطارية نووية جديدة قد تعمل قرناً كاملاً من دون صيانة
بطارية نووية جديدة قد تعمل قرناً كاملاً من دون صيانة photos 0
أعلنت شركة "NRD LLC" عن تطوير بطارية نووية صلبة جديدة قادرة على العمل لأكثر من 100 عام دون الحاجة إلى صيانة، في خطوة قد تمثل تحولاً كبيراً في مجال مصادر الطاقة منخفضة الاستهلاك.

وتحمل البطارية الجديدة اسم NBV، وتعتمد على نظير النيكل-63، حيث تقوم بتحويل الطاقة الناتجة عن التحلل الإشعاعي إلى كهرباء عبر تقنية تُعرف باسم البيتافولتيك، ما يجعلها تختلف عن البطاريات التقليدية التي تخزن الطاقة، إذ تعمل كمصدر طاقة مستمر.

وتتميز البطارية بتصميم مغلق وصلب بالكامل يعزز من أمانها واستقرارها على المدى الطويل، فيما تتراوح قدرتها الكهربائية بين 5 نانوواط و500 نانوواط، مع جهد يتراوح بين 1 و20 فولت، ما يجعلها مناسبة للأجهزة فائقة الانخفاض في استهلاك الطاقة.

وبحسب الشركة، فإن العمر التشغيلي للبطارية قد يتجاوز قرناً كاملاً، ما يحد من الحاجة إلى الصيانة أو الاستبدال، خصوصاً في البيئات التي يصعب الوصول إليها.

وتستهدف التقنية الجديدة استخدامات متعددة، من بينها أجهزة الاستشعار البعيدة، وأنظمة المراقبة البيئية، والأجهزة الصناعية الدقيقة، إضافة إلى التطبيقات الطبية المزروعة والمهام الفضائية.

وترى الشركة أن هذا الابتكار قد يفتح الباب أمام جيل جديد من مصادر الطاقة المستدامة طويلة الأمد، خاصة في المجالات التي تتطلب اعتمادية عالية وظروف تشغيل قاسية.

 
