تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
ليست مجرد مظلة.. كيف ينجو الطيار من "الصفعة الهوائية" والحرارة التجمدية؟
Lebanon 24
14-04-2026
|
08:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعد عملية القفز الاضطراري من الطائرة الحربية لحظة فارقة تفصل بين الحياة والموت، حيث يواجه الطيار خلال ثوانٍ معدودة ضغوطاً جسدية وفوق طاقة التحمل
البشري
.
تبدأ العملية بتفعيل المقعد القاذف الذي ينطلق بمساعدة محركات صاروخية صغيرة، مما يعرض جسد الطيار لقوة تسارع هائلة تصل إلى 12G أو أكثر، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الوعي لحظياً أو حدوث كسور في الفقرات وإصابات في العمود الفقري.
إلى جانب ضغط الجاذبية، يواجه الطيار خطر "الصفعة الهوائية" عند خروجه من المقصورة، حيث تصطدم الرياح القوية بجسده بسرعة تتجاوز أحياناً سرعة الصوت، مما قد يتسبب في تمزق الأنسجة أو خلع الأطراف إذا لم يكن مثبتاً بشكل صحيح.
وعند الوصول إلى الارتفاعات العالية، تبرز معضلة نقص الأكسجين والبرودة الشديدة التي تصل إلى ما دون الصفر بـ 50 درجة مئوية، قبل أن تفتح المظلة آلياً لتبدأ رحلة الهبوط التي قد تنتهي في بيئات معادية أو تضاريس وعرة، مما يجعل النجاة من القفز مجرد بداية لمعركة بقاء أخرى.
Advertisement
ما هي فرص نجاة الطيار بعد إسقاط طائرته وهبوطه بالمظلة؟
Lebanon 24
ما هي فرص نجاة الطيار بعد إسقاط طائرته وهبوطه بالمظلة؟
14/04/2026 19:13:18
14/04/2026 19:13:18
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
جاذبية
البشري
جو ال
طراف
الري
ثوان
حيان
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
08:20 | 2026-04-14
14/04/2026 08:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
06:53 | 2026-04-14
14/04/2026 06:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24