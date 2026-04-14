ليست مجرد مظلة.. كيف ينجو الطيار من "الصفعة الهوائية" والحرارة التجمدية؟

تُعد عملية القفز الاضطراري من الطائرة الحربية لحظة فارقة تفصل بين الحياة والموت، حيث يواجه الطيار خلال ثوانٍ معدودة ضغوطاً جسدية وفوق طاقة التحمل .



تبدأ العملية بتفعيل المقعد القاذف الذي ينطلق بمساعدة محركات صاروخية صغيرة، مما يعرض جسد الطيار لقوة تسارع هائلة تصل إلى 12G أو أكثر، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الوعي لحظياً أو حدوث كسور في الفقرات وإصابات في العمود الفقري.



إلى جانب ضغط الجاذبية، يواجه الطيار خطر "الصفعة الهوائية" عند خروجه من المقصورة، حيث تصطدم الرياح القوية بجسده بسرعة تتجاوز أحياناً سرعة الصوت، مما قد يتسبب في تمزق الأنسجة أو خلع الأطراف إذا لم يكن مثبتاً بشكل صحيح.



وعند الوصول إلى الارتفاعات العالية، تبرز معضلة نقص الأكسجين والبرودة الشديدة التي تصل إلى ما دون الصفر بـ 50 درجة مئوية، قبل أن تفتح المظلة آلياً لتبدأ رحلة الهبوط التي قد تنتهي في بيئات معادية أو تضاريس وعرة، مما يجعل النجاة من القفز مجرد بداية لمعركة بقاء أخرى.

