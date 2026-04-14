السعودية تتصدر مؤشرات الذكاء الاصطناعي

حققت تقدماً عالمياً لافتاً في مجال ، متصدرة مؤشرات رئيسية وفقاً لـ«مؤشر 2026»، الذي أظهر نمواً يتجاوز 100 في المائة في كفاءات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2025.

وأشار التقرير إلى أن السعودية جاءت في مراكز متقدمة عالمياً، من بينها المرتبة الأولى في الأمن والخصوصية والتشفير وتمكين المرأة في الذكاء الاصطناعي، ما يعكس قوة البنية التقنية وتطور البيئة البحثية في .

كما حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في كفاءات الذكاء الاصطناعي ونسبة استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي التوليدي، في مؤشر على توسع دمج التقنيات الحديثة في القطاع التعليمي.

وإلى جانب استقطاب المواهب، جاءت السعودية في المرتبة الرابعة عالمياً، مدعومة بزيادة سوق العمل التقني، إلى جانب شراكات واستثمارات كبرى، من أبرزها اتفاقية بين أمازون ويب سيرفيسز وشركة هيومين لتطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي.

كما أظهر المؤشر أن أكثر من 80 في المائة من الموظفين في المملكة يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل منتظم في بيئة العمل، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 58 في المائة.

ويعكس هذا الأداء المتقدم تعزيز موقع السعودية عالمياً في قطاع الذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 نحو بناء اقتصاد معرفي وتقني متطور.