تكنولوجيا وعلوم

الحقيقة قد تفاجئك.. هل كثرة هوائيات الراوتر تعني إشارة أقوى؟

Lebanon 24
15-04-2026 | 02:05
يعتقد عدد كبير من المستخدمين أن كثرة هوائيات جهاز الراوتر تعني بالضرورة إشارة إنترنت أقوى، إلا أن تقارير تقنية حديثة توضح أن هذا التصور غير دقيق، وأن جودة الشبكة ترتبط بعوامل أعمق من مجرد عدد الهوائيات.

دور الهوائيات
تعمل هوائيات الراوتر على إرسال واستقبال الإشارات اللاسلكية التي تتيح الاتصال بالإنترنت.
وتأتي بعض الأجهزة بعدة هوائيات قد تصل إلى ثمانية أو أكثر، بينما يحتوي بعضها الآخر على هوائيات داخلية غير مرئية، ما يعني أن الشكل الخارجي لا يعكس بالضرورة قوة الأداء.

عدد الهوائيات ليس العامل الحاسم
تشير التقارير إلى أن قوة الإشارة لا ترتبط بعدد الهوائيات بحد ذاته، بل تعتمد على قدرات الراوتر الداخلية مثل قوة الإرسال وجودة المكونات الإلكترونية.
كما أن معظم الهوائيات في أجهزة الراوتر تكون سلبية، أي أنها لا تضخم الإشارة، بل تعمل ضمن منظومة الجهاز نفسه، لذلك فإن زيادتها لا تعني تلقائياً تحسناً في قوة الشبكة.

ماذا يفيد تعدد الهوائيات؟
رغم أن كثرتها لا تزيد مدى الإشارة بشكل مباشر، إلا أنها تساهم في تحسين الأداء العام للشبكة.
ففي الأجهزة الحديثة، يمكن لكل هوائي إرسال واستقبال البيانات في الوقت نفسه، ما يساعد على رفع السرعة وتحسين الكفاءة عند اتصال عدة أجهزة بالشبكة.
بمعنى آخر، تعدد الهوائيات يساهم في توزيع الضغط وتحسين الاستقرار، وليس في تقوية الإشارة وحدها.

عوامل أكثر أهمية
ينصح الخبراء بالتركيز على عناصر أكثر تأثيراً عند اختيار الراوتر، مثل دعم المعايير الحديثة، ووضع الجهاز في مكان مناسب ومفتوح داخل المنزل، إضافة إلى استخدام أنظمة الشبكات المتعددة (Mesh) لتغطية المساحات الواسعة وتقليل المناطق ضعيفة التغطية.


لا يمكن اعتبار عدد الهوائيات مؤشراً دقيقاً على جودة شبكة الواي فاي، إذ إن الأداء الفعلي يعتمد على التقنية الداخلية للجهاز، ومكان استخدامه، وطبيعة الاستهلاك.
وفي بعض الحالات، قد يتفوق راوتر بهوائيات أقل أو داخلية على آخر مزود بعدد كبير منها، ما يجعل الاختيار الصحيح مرتبطاً بالمواصفات التقنية لا بالشكل الخارجي.
