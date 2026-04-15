"قمة موارد" في دبي.. 1000 مشارك يرسمون مستقبل التكنولوجيا المالية

تنطلق في دبي يوم 23 نيسان الجاري النسخة الثالثة من "قمة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار"، بمشاركة نحو 1000 من صناع القرار في المنطقة والعالم، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 500 مؤسسة متخصصة وجهات فاعلة في والتنظيم والابتكار الرقمي، وفق "وام".



وتشهد القمة حضوراً واسعاً من شركات والمصارف والمستثمرين وصناع السياسات المالية، مع تركيز على المرحلة المقبلة من نمو القطاع في .



وتتضمن النسخة الثالثة، التي توسعت فيها المساحة المخصصة للعارضين، إطلاق مختبر متخصص في الابتكار والتكنولوجيا المالية، يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الناشئة واستكشاف الجيل المقبل من الخدمات المالية.



كما تتخللها جلسات تواصل بين الشركات والمؤسسات لبناء شبكة علاقات مهنية، إضافة إلى طاولة مستديرة حصرية تجمع جهات تنظيمية وقادة القطاع لمناقشة البنية التحتية المالية وقوانين الامتثال والشمول المالي الرقمي والتمويل المدمج.



وقال راشد ، الرئيس التنفيذي لشركة "موارد للتمويل"، إن القمة تعكس تنامي الرغبة في الابتكار العملي والتعاون في هذا المجال، مع التركيز على تحويل الأفكار إلى شراكات ومنتجات وخطوات ملموسة. (العين)

