تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

"أطول قامة وأضعف عظاماً".. شكل البشر سيتغير على كوكب المريخ!

Lebanon 24
16-04-2026 | 00:14
A-
A+
أطول قامة وأضعف عظاماً.. شكل البشر سيتغير على كوكب المريخ!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوضح الأستاذ المشارك في جامعة بيرم الوطنية للبحوث التقنية، فلاديسلاف نيكيتين ان ضعف جاذبية الكوكب الأحمر أو المريخ وارتفاع مستوى الإشعاع فيه قد يغيّران مظهر سكانه خلال بضعة أجيال فقط.

ولفت إلى ان ظروف العيش على المريخ ستؤدي إلى أن يصبح سكانه الجدد، تدريجياً، أطول قامة، ليصل طولهم إلى ما يشبه طول لاعبي كرة السلة، بحسب وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وحول مظهر البشر المتأقلمين مع الحياة على المريخ قال: "يُعد المريخ مرشحا مثاليا للاستيطان، إلا أن جاذبيته الضعيفة، التي تعادل نحو ثلث جاذبية الأرض، إضافة إلى مستويات الإشعاع المرتفعة، قد تغيّر شكل الإنسان خلال بضعة أجيال فقط، إذ سيحصل العمود الفقري والأطراف على مساحة أكبر للنمو نتيجة انخفاض الضغط على الأقراص الفقرية والمفاصل، ما يؤدي إلى تمدد الأقراص وطول العظام، ليصل متوسط طول الإنسان إلى 210–230 سم".

ويعتبر نيكيتين أن انخفاض الأحمال الطبيعية على العظام سيؤدي إلى تراجع كثافتها بنسبة تتراوح بين النصف والثلثين، ما يجعل الهيكل العظمي أكثر هشاشة. كما أن القلب لن يحتاج إلى الجهد ذاته، ما قد يؤدي إلى صغر حجمه وانخفاض معدل نبضه.

وتابع قائلا: "في حال تهيئة بيئة المريخ للسكن عبر إنشاء غلاف جوي اصطناعي، قد يتمكن البشر من الاستغناء عن بدلات الفضاء، إلا أن الغبار سيظل تحديا رئيسيا، إذ تتكرر العواصف الغبارية التي قد تستمر لأسابيع. ونتيجة لذلك، قد تتطور لدى الإنسان خصائص تكيفية، مثل غشاء شفاف إضافي لحماية العينين، وتضيق في الممرات الأنفية مع زيادة الشعيرات الترشيحية. كما قد يتغير رد الفعل الدفاعي للجهاز التنفسي من السعال إلى العطس، بوصفه وسيلة أكثر فاعلية لطرد الغبار".
 
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24