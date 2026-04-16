"موتورولا" تكشف رسميًا عن هاتف Edge 70 Pro ومواصفاته الكاملة وإطلاقه قريبًا

أعلنت شركة " " رسميًا عن مواصفات هاتفها الجديد Edge 70 Pro، مع تحديد موعد إطلاقه في 22 أبريل، ضمن توجه يهدف إلى تعزيز حضورها في فئة الهواتف المتوسطة .



شاشة بتقنيات متقدمة وتصميم مميز



يأتي الهاتف بشاشة Extreme AMOLED قياس 6.8 بوصة بدقة Super HD، مع معدل تحديث 144 وسطوع يصل إلى 5200 شمعة، ما يجعله من بين أكثر الهواتف إضاءة ضمن فئته.



ويحمل الجهاز تصميمًا بانحناءات جانبية مع ألوان بالتعاون مع "بانتون"، تشمل Lily White وTea وTitan، إضافة إلى تنوع في الخامات بين الزجاج ولمسات قماشية، بحسب ما أورده موقع "phonearena".



أداء محسّن ومعالج حديث



يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 8500 Extreme، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 غيغابايت، مع تشغيل نظام أندرويد 16. كما توفّر الشركة ثلاث تحديثات النظام وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.



بطارية أكبر وشحن أسرع



يضم الجهاز بطارية بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط، ما يمنحه قدرة تشغيل أطول مقارنة بالإصدارات السابقة.



كاميرا مطوّرة مع تغييرات لافتة



في جانب التصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل تعتمد على مستشعر Sony Lytia 710، مع تحسينات مخصصة للتصوير في الإضاءة المنخفضة.



في المقابل، تشير تسريبات إلى احتمال غياب عدسة التقريب (Telephoto)، ما قد يُعد تراجعًا مقارنة بالجيل السابق، مع الاعتماد على عدسة واسعة ومستشعرات متعددة الوظائف بدلًا منها.



متانة أعلى ومقاومة متقدمة



يدعم الهاتف معيارَي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، مع زجاج Gorilla Glass 7i ومعايير متانة عسكرية MIL-STD-810H، إضافة إلى دعم Dolby Atmos وصوت Hi-Res.



السعر والتوافر



من المتوقع أن يبدأ طرح الهاتف في أولًا، ثم يصل لاحقًا إلى الأسواق الأوروبية، بسعر يتراوح بين 649 و699 ، أي أعلى من الجيل السابق.



ولا يُتوقع طرحه في السوق الأميركية مباشرة، مع احتمال إصدار نسخة معدّلة لاحقًا ضمن سلسلة أخرى من الشركة.



منافسة أقوى في الفئة المتوسطة العليا



يعكس هذا الإصدار توجه "موتورولا" لتعزيز موقعها في سوق الهواتف المتوسطة العليا، عبر مزيج من التصميم العصري والمواصفات القوية، في ظل منافسة متصاعدة بين الشركات على تقديم قيمة أعلى مقابل السعر.

