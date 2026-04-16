ميزة جديدة من YouTube توقف الإعلانات عند ذروة التفاعل

أعلنت شركة عن تغيير جديد يهدف إلى تحسين تجربة مشاهدة البث المباشر، حيث ستقوم بتقليل الإعلانات أو تأخيرها خلال فترات ذروة التفاعل، ما يمنح المستخدمين فترة مشاهدة قصيرة خالية من الإعلانات.



كما أضافت المنصة ميزات جديدة للمبدعين ووسّعت أدوات تحقيق الربح، في إطار سعيها المستمر لتحسين تجربة البث المباشر.



وقالت يوتيوب إنها ستوقف عرض الإعلانات تلقائياً عندما يزداد التفاعل في دردشة البث المباشر، حيث يكتشف النظام ذروة التفاعل ويتجنب مؤقتاً عرض الإعلانات لجميع المشاهدين، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى "حماية التفاعل الجماعي" وضمان استمرار المشاهدين في الاستمتاع باللحظة.



وأضافت الشركة مزايا جديدة للمستخدمين الذين يدعمون صناع المحتوى أثناء البث المباشر، وأشارت إلى أن هذه الميزات مصممة لإبراز تفاعل المعجبين.



وتتيح ميزة "سوبر شات" للمستخدمين الدفع لتثبيت رسائلهم في الدردشة، بينما تُعدّ "سوبر ستيكرز" صوراً مدفوعة تساعد الرسائل على التميز، ومن خلال توفير نافذة خالية من الإعلانات، تسعى يوتيوب إلى جعل هذه التفاعلات أكثر فائدة.



وإلى جانب ذلك، قدّمت يوتيوب العديد من التحديثات للمبدعين، حيث باتت مناطق أوسع تدعم الآن إرسال الهدايا للمشاهدين، بما في ذلك دول مثل وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند وأستراليا ونيوزيلندا.



كما أصبح بإمكان المشاهدين إرسال صور GIF في البث المباشر الأفقي من الأجهزة المحمولة، ما يوسع نطاق الميزات التي كانت مقتصرة سابقًا على البث المباشر الرأسي.



بالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان صناع المحتوى الآن البث المباشر عمودياً وأفقياً في آنٍ واحد، مع إمكانية انضمام جميع المشاهدين إلى دردشة مشتركة.



