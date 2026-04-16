ميزة جديدة من YouTube توقف الإعلانات عند ذروة التفاعل

16-04-2026 | 12:09
ميزة جديدة من YouTube توقف الإعلانات عند ذروة التفاعل
أعلنت شركة يوتيوب عن تغيير جديد يهدف إلى تحسين تجربة مشاهدة البث المباشر، حيث ستقوم بتقليل الإعلانات أو تأخيرها خلال فترات ذروة التفاعل، ما يمنح المستخدمين فترة مشاهدة قصيرة خالية من الإعلانات.

كما أضافت المنصة ميزات جديدة للمبدعين ووسّعت أدوات تحقيق الربح، في إطار سعيها المستمر لتحسين تجربة البث المباشر.

وقالت يوتيوب إنها ستوقف عرض الإعلانات تلقائياً عندما يزداد التفاعل في دردشة البث المباشر، حيث يكتشف النظام ذروة التفاعل ويتجنب مؤقتاً عرض الإعلانات لجميع المشاهدين، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى "حماية التفاعل الجماعي" وضمان استمرار المشاهدين في الاستمتاع باللحظة.

وأضافت الشركة مزايا جديدة للمستخدمين الذين يدعمون صناع المحتوى أثناء البث المباشر، وأشارت إلى أن هذه الميزات مصممة لإبراز تفاعل المعجبين.

وتتيح ميزة "سوبر شات" للمستخدمين الدفع لتثبيت رسائلهم في الدردشة، بينما تُعدّ "سوبر ستيكرز" صوراً مدفوعة تساعد الرسائل على التميز، ومن خلال توفير نافذة خالية من الإعلانات، تسعى يوتيوب إلى جعل هذه التفاعلات أكثر فائدة.

وإلى جانب ذلك، قدّمت يوتيوب العديد من التحديثات للمبدعين، حيث باتت مناطق أوسع تدعم الآن إرسال الهدايا للمشاهدين، بما في ذلك دول مثل كندا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند وأستراليا ونيوزيلندا.

كما أصبح بإمكان المشاهدين إرسال صور GIF في البث المباشر الأفقي من الأجهزة المحمولة، ما يوسع نطاق الميزات التي كانت مقتصرة سابقًا على البث المباشر الرأسي.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان صناع المحتوى الآن البث المباشر عمودياً وأفقياً في آنٍ واحد، مع إمكانية انضمام جميع المشاهدين إلى دردشة مشتركة.
مواضيع ذات صلة
بفضل محادثات أميركا وإيران.. اليوان عند ذروة 3 سنوات مقابل الدولار
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 01:42:01
ميزة جديدة من سبوتيفاي تمنحك التحكم الكامل فى توصيات الموسيقى
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 01:42:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتراجع عن ذروة شهر مع ارتفاع الدولار
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 01:42:01 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطور ميزة جديدة لمشاهدة جهات الاتصال النشطة دفعة واحدة
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 01:42:01 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-04-16
Lebanon24
09:03 | 2026-04-16
Lebanon24
07:16 | 2026-04-16
Lebanon24
02:56 | 2026-04-16
Lebanon24
00:14 | 2026-04-16
Lebanon24
23:00 | 2026-04-15
