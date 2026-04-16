سناب شات تُسرّح 16% من موظفيها حول العالم

أعلنت شات عن تسريح ما يقارب 16% من موظفيها حول العالم؛ ما يؤثر على قرابة ألف موظف بدوام كامل، وفق مذكرة صادرة عن الرئيس التنفيذي شبيغل.



وأرجعت الشركة هذه التسريحات إلى التطورات الحاصلة في مجال .



وجاء في المذكرة التي نُشرت عبر ملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات : "مع أن هذه التغييرات ضرورية لتحقيق إمكانات سناب على المدى ، وقد شهدنا فرقاً صغيرة تستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تقدم ملموس في العديد من المبادرات المهمة، بما في ذلك بلس، وتحسين أداء منصة الإعلانات، ورفع كفاءة بنية سناب التحتية."



وأضاف شبيغل أيضاً أن الشركة بصدد إغلاق أكثر من 300 وظيفة شاغرة. وكان لدى سناب حوالي 5261 موظفاً بدوام كامل حتى كانون الثاني 2025.



وتقول الشركة إن هذه التخفيضات ستسمح لها بتقليص قاعدة التكاليف السنوية بأكثر من 500 مليون دولار بحلول النصف الثاني من عام 2026؛ ما يساعد على "وضع مسار أوضح لتحقيق الربحية الصافية".



وكتبت الشركة في عرض تقديمي للمستثمرين: "تواجه سناب لحظة حاسمة - فهي محصورة بين عمالقة ذوي موارد هائلة وشركات ناشئة سريعة الحركة. ولمواجهة هذه اللحظة، نتجه نحو النمو المربح."



وسيحصل الموظفون المقيمون في على 4 أشهر من تعويضات نهاية الخدمة، والتغطية الصحية، واستحقاق الأسهم، ودعم الانتقال.



وتنضم الشركة إلى قائمة متزايدة من شركات التكنولوجيا التي شهدت تخفيضات كبيرة هذا العام، بما في ذلك ميتا وأوراكل وأمازون.



