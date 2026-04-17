في بلد عربي.. لهذا السبب من الصعب حجب المواقع الإباحية

أوضح في مصر المهندس سبب عدم حجب المواقع الإباحية في مصر.



وقال إبراهيم، خلال مداخلة تلفزيونية إن حجب المواقع الإباحية ليس سهلاً من الناحية الفنية، خاصة عند التعامل مع ملايين المواقع.



ولفت إلى وجود أكثر من طريقة للتحايل على الحجب بطريقة أو بأخرى، مؤكداً أن الأمر ليس سهلاً.



وأوضح أن الجهاز يستطيع التعامل مع بعض شبكات "الفي بي إن" (VPN)، لكن التطور الكبير في التكنولوجيا يؤدي إلى ظهور بعض الصعوبات.



وأشار إلى إعلان الحكومة عن إتاحة شريحة الطفل، التي توفر باقات آمنة يتحكم بها الأب، قبل 30 حزيران المقبل.



وكانت عضو بمجلس النواب المصري ريهام تقدمت بطلب جديد لحجب المواقع الإباحية في البلاد وتعزيز حماية المجتمع الرقمي، ما يفتح الباب مجددا أمام الأمر الذي شهد جدلا في وقت سابق.



وأكدت أن مقترحها يهدف إلى حماية النشء وتعزيز منظومة القيم الأسرية والتربوية، وترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، من خلال مجموعة من الإجراءات المقترحة.











