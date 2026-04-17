الصين تعتزم إبقاء طاقم مهمة شينتشو-21 في الفضاء شهرا آخر

تنوي إبقاء طاقمها على متن محطة الفضاء تيانغونغ لمدة شهر آخر تقريبا، أي أطول من الفترة التي كانت مقررة أصلا وفقا لما ذكرته "شينخوا" اليوم الجمعة.ولفتت الوكالة نقلا عن مكتب برنامج الفضاء المأهول إلى أن الخطوة تهدف إلى اختبار المزيد من التكنولوجيا لإبقاء طاقم الفضاء فترة أطول في الفضاء.وكانت مهمة شينتشو-21 التي تحمل لو، وو فاي، وتشانغ هونغتشانغ قد انطلقت في أواخر تشرين الأول الماضي، وكان من المقرر أصلا أن تبقى لمدة حوالي 6 أشهر. وقال التقرير إن الطاقم بصحة جيدة.ولم يتم أي موعد محدد للعودة، لكن من المتوقع أن يعود رواد الفضاء في أيار المقبل.وكان طاقم الفضاء قد أكمل بنجاح في وقت سابق عملية السير الثالثة في الفضاء، طبقا للسلطات . وشملت العملية تركيب أجهزة حماية ضد حطام الفضاء وعمليات فحص للمعدات خارج المحطة.