تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
28
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
الصين تعتزم إبقاء طاقم مهمة شينتشو-21 في الفضاء شهرا آخر
Lebanon 24
17-04-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنوي
الصين
إبقاء طاقمها على متن محطة الفضاء تيانغونغ لمدة شهر آخر تقريبا، أي أطول من الفترة التي كانت مقررة أصلا وفقا لما ذكرته
وكالة الأنباء الصينية
"شينخوا" اليوم الجمعة.
ولفتت الوكالة نقلا عن مكتب برنامج الفضاء المأهول إلى أن الخطوة تهدف إلى اختبار المزيد من التكنولوجيا لإبقاء طاقم الفضاء فترة أطول في الفضاء.
وكانت مهمة شينتشو-21 التي تحمل
رواد الفضاء
تشانغ
لو، وو فاي، وتشانغ هونغتشانغ قد انطلقت في أواخر تشرين الأول الماضي، وكان من المقرر أصلا أن تبقى لمدة حوالي 6 أشهر. وقال التقرير إن الطاقم بصحة جيدة.
ولم يتم
الكشف عن
أي موعد محدد للعودة، لكن من المتوقع أن يعود رواد الفضاء في أيار المقبل.
وكان طاقم الفضاء قد أكمل بنجاح في وقت سابق عملية السير الثالثة في الفضاء، طبقا للسلطات
الصينية
. وشملت العملية تركيب أجهزة حماية ضد حطام الفضاء وعمليات فحص للمعدات خارج المحطة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": إسرائيل تعتزم إبقاء قواتها في جنوب لبنان لأشهر وربما لسنوات
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": إسرائيل تعتزم إبقاء قواتها في جنوب لبنان لأشهر وربما لسنوات
17/04/2026 13:41:28
17/04/2026 13:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: إيران قد تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا من شهر إلى 6 أشهر
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: إيران قد تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا من شهر إلى 6 أشهر
17/04/2026 13:41:28
17/04/2026 13:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث خطير.. هذا ما حصل مع رائدي فضاء علقا في محطة الفضاء الدولية لمدة 9 أشهر
Lebanon 24
حدث خطير.. هذا ما حصل مع رائدي فضاء علقا في محطة الفضاء الدولية لمدة 9 أشهر
17/04/2026 13:41:28
17/04/2026 13:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فون دير لاين تعتزم زيارة غرينلاند الشهر المقبل
Lebanon 24
فون دير لاين تعتزم زيارة غرينلاند الشهر المقبل
17/04/2026 13:41:28
17/04/2026 13:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الصينية
وكالة الأنباء
رواد الفضاء
تشانغ هونغ
الكشف عن
الصينية
تشانغ
قد يعجبك أيضاً
في بلد عربي.. لهذا السبب من الصعب حجب المواقع الإباحية
Lebanon 24
في بلد عربي.. لهذا السبب من الصعب حجب المواقع الإباحية
02:11 | 2026-04-17
17/04/2026 02:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تعزز خدمات الصيانة وتقلّص وقت الانتظار للمستخدمين
Lebanon 24
آبل تعزز خدمات الصيانة وتقلّص وقت الانتظار للمستخدمين
23:00 | 2026-04-16
16/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سناب شات تُسرّح 16% من موظفيها حول العالم
Lebanon 24
سناب شات تُسرّح 16% من موظفيها حول العالم
15:00 | 2026-04-16
16/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة من YouTube توقف الإعلانات عند ذروة التفاعل
Lebanon 24
ميزة جديدة من YouTube توقف الإعلانات عند ذروة التفاعل
12:09 | 2026-04-16
16/04/2026 12:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"موتورولا" تكشف رسميًا عن هاتف Edge 70 Pro ومواصفاته الكاملة وإطلاقه قريبًا
Lebanon 24
"موتورولا" تكشف رسميًا عن هاتف Edge 70 Pro ومواصفاته الكاملة وإطلاقه قريبًا
09:03 | 2026-04-16
16/04/2026 09:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مسيرة فنيّة طويلة... رحيل "أيقونة الغناء والسينما" (صورة)
Lebanon 24
بعد مسيرة فنيّة طويلة... رحيل "أيقونة الغناء والسينما" (صورة)
11:58 | 2026-04-16
16/04/2026 11:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته
Lebanon 24
قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته
23:54 | 2026-04-16
16/04/2026 11:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية المستهدف في "غارة ضهر البيدر"
Lebanon 24
إليكم هوية المستهدف في "غارة ضهر البيدر"
08:03 | 2026-04-16
16/04/2026 08:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... نزل من السيارة بعد تلقيه إتّصالاً تهديديّاً وهذا ما حدث!
Lebanon 24
بالفيديو... نزل من السيارة بعد تلقيه إتّصالاً تهديديّاً وهذا ما حدث!
11:18 | 2026-04-16
16/04/2026 11:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا لا يستطيع نتنياهو التوقف عن القتال في لبنان؟
Lebanon 24
لماذا لا يستطيع نتنياهو التوقف عن القتال في لبنان؟
09:00 | 2026-04-16
16/04/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:11 | 2026-04-17
في بلد عربي.. لهذا السبب من الصعب حجب المواقع الإباحية
23:00 | 2026-04-16
آبل تعزز خدمات الصيانة وتقلّص وقت الانتظار للمستخدمين
15:00 | 2026-04-16
سناب شات تُسرّح 16% من موظفيها حول العالم
12:09 | 2026-04-16
ميزة جديدة من YouTube توقف الإعلانات عند ذروة التفاعل
09:03 | 2026-04-16
"موتورولا" تكشف رسميًا عن هاتف Edge 70 Pro ومواصفاته الكاملة وإطلاقه قريبًا
07:16 | 2026-04-16
غوغل وسامسونغ تطوّران نظاماً ذكياً لإدارة إشعارات أندرويد
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
17/04/2026 13:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
17/04/2026 13:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
17/04/2026 13:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24