تكنولوجيا وعلوم
أربع مزايا جديدة بالأقمار الصناعية قد تصل قريباً إلى هواتف آيفون
Lebanon 24
17-04-2026
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد استحواذ شركة أمازون على شركة غلوبال ستار، الشريكة لـأبل في مجال الأقمار الصناعية، بدأت تقارير تتحدث عن احتمال وجود تعاون بين الشركتين، وسط تسريبات تشير إلى أربع مزايا جديدة مرتبطة بالأقمار الصناعية قد تصل قريباً إلى هواتف آيفون.
تقنية الجيل الخامس عبر الأقمار الصناعية
بحسب التقارير، فإن مودم C2 الجديد من أبل، المتوقع اعتماده في هواتف
iphone
18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Ultra هذا الخريف، سيدعم تقنية الجيل الخامس عبر الأقمار الصناعية، ما قد يوفر سرعات اتصال أعلى ويجعل استخدام هذه الخدمة أكثر سهولة مقارنة بالوضع الحالي. كذلك، تعمل أبل على تبسيط آلية الاتصال بالأقمار الصناعية.
دعم خرائط أبل
حالياً، تتيح خرائط أبل تنزيل الخرائط لاستخدامها دون اتصال بالإنترنت، لكنها تحتاج إلى شبكة Wi-Fi أو اتصال خلوي عند التحميل.
ووفقاً لتقارير بلومبيرغ، تعمل أبل على إتاحة استخدام الخرائط عبر الأقمار الصناعية أيضاً، إلا أن التقارير لم تحسم بعد ما إذا كانت هذه الميزة ستتطلب قدرات الجيل الخامس الجديدة في مودم C2.
إرسال الصور عبر الرسائل
كما تشير بلومبيرغ إلى أن أبل تخطط لإضافة ميزة إرسال الصور عبر الأقمار الصناعية ضمن تطبيق الرسائل، ما قد يكون مفيداً في الاستخدام اليومي، وخصوصاً في حالات الطوارئ أو في المناطق التي تفتقر إلى التغطية التقليدية.
واجهة برمجة للتطبيقات الخارجية
إلى جانب ذلك، تعمل أبل على تطوير واجهة برمجة تطبيقات API تسمح للمطورين الخارجيين بالاستفادة من الاتصال بالأقمار الصناعية، بما يتيح إضافة مزايا جديدة إلى تطبيقاتهم المختلفة.
