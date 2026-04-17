تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أربع مزايا جديدة بالأقمار الصناعية قد تصل قريباً إلى هواتف آيفون

17-04-2026 | 10:00
A-
A+
أربع مزايا جديدة بالأقمار الصناعية قد تصل قريباً إلى هواتف آيفون
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد استحواذ شركة أمازون على شركة غلوبال ستار، الشريكة لـأبل في مجال الأقمار الصناعية، بدأت تقارير تتحدث عن احتمال وجود تعاون بين الشركتين، وسط تسريبات تشير إلى أربع مزايا جديدة مرتبطة بالأقمار الصناعية قد تصل قريباً إلى هواتف آيفون.

تقنية الجيل الخامس عبر الأقمار الصناعية
بحسب التقارير، فإن مودم C2 الجديد من أبل، المتوقع اعتماده في هواتف iphone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Ultra هذا الخريف، سيدعم تقنية الجيل الخامس عبر الأقمار الصناعية، ما قد يوفر سرعات اتصال أعلى ويجعل استخدام هذه الخدمة أكثر سهولة مقارنة بالوضع الحالي. كذلك، تعمل أبل على تبسيط آلية الاتصال بالأقمار الصناعية.
دعم خرائط أبل
حالياً، تتيح خرائط أبل تنزيل الخرائط لاستخدامها دون اتصال بالإنترنت، لكنها تحتاج إلى شبكة Wi-Fi أو اتصال خلوي عند التحميل.
ووفقاً لتقارير بلومبيرغ، تعمل أبل على إتاحة استخدام الخرائط عبر الأقمار الصناعية أيضاً، إلا أن التقارير لم تحسم بعد ما إذا كانت هذه الميزة ستتطلب قدرات الجيل الخامس الجديدة في مودم C2.

إرسال الصور عبر الرسائل
كما تشير بلومبيرغ إلى أن أبل تخطط لإضافة ميزة إرسال الصور عبر الأقمار الصناعية ضمن تطبيق الرسائل، ما قد يكون مفيداً في الاستخدام اليومي، وخصوصاً في حالات الطوارئ أو في المناطق التي تفتقر إلى التغطية التقليدية.

واجهة برمجة للتطبيقات الخارجية
إلى جانب ذلك، تعمل أبل على تطوير واجهة برمجة تطبيقات API تسمح للمطورين الخارجيين بالاستفادة من الاتصال بالأقمار الصناعية، بما يتيح إضافة مزايا جديدة إلى تطبيقاتهم المختلفة.
هاتف جديد متطور قريبا في الأسواق.. هذه ميزاته
إنترنت

iphone

ون بين

مار ال

الصن

إنتر

بالا

بيرغ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24