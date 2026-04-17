واتساب يطلق واجهة “Liquid Glass” بتصميم بصري جديد

بدأ تطبيق في توسيع نطاق تحديثه الجديد الذي يعتمد على واجهة Liquid Glass، في خطوة تهدف إلى تحديث التصميم البصري وتحسين تجربة المستخدم.



يعتمد التصميم الجديد على لغة Liquid Glass التي طورتها أبل، والتي تتميز بعناصر شفافة وتأثيرات بصرية ديناميكية تعكس الخلفية وتمنح الواجهة مظهرًا زجاجيًا متحركًا.



ويأتي هذا التحديث ضمن جهود واتساب لجعل التطبيق أكثر توافقًا مع نظام iOS الحديث، خاصة مع الإصدارات الجديدة التي تعتمد هذا النمط البصري بشكل أساسي.



انتشار أوسع

بحسب التقارير، فإن واجهة Liquid Glass لم تعد مقتصرة على عدد محدود من المستخدمين، بل بدأت بالوصول إلى شريحة أوسع، بعد أن كانت متاحة سابقًا تجريبيًا.



ويشير ذلك إلى اقتراب اكتمال عملية الإطلاق التدريجي، التي غالبًا ما يتم اعتمادها لضمان استقرار التحديث قبل تعميمه على جميع المستخدمين.



تحسينات بصرية

يقدم التصميم الجديد مجموعة من التحسينات، أبرزها العناصر الشفافة والتأثيرات المتدرجة التي تجعل الواجهة أكثر تفاعلية وحداثة.



كما تمت إعادة تصميم بعض المكونات داخل التطبيق، مثل مشغل الرسائل الصوتية، ليصبح أكثر انسجامًا مع الشكل العام الجديد.



وتهدف هذه التغييرات إلى توفير تجربة استخدام أكثر سلاسة، مع الحفاظ على وضوح العناصر وسهولة التنقل داخل التطبيق.



تحديث شامل

يُعد هذا التحديث جزءًا من توجه أوسع لدى واتساب لتحديث واجهته بشكل يتماشى مع التطورات الحديثة في تصميم التطبيقات.



ومع استمرار طرح المزايا الجديدة، يبدو أن واتساب يسعى إلى تعزيز مكانته ليس فقط كوسيلة تواصل، بل كمنصة تقدم تجربة استخدام متكاملة وعصرية.



تحول مهم

يعكس إطلاق واجهة Liquid Glass تحولًا مهمًا في تصميم واتساب، حيث يجمع بين الجمال البصري والوظائف العملية.



ومع توسع نطاق التحديث، من المتوقع أن يشهد التطبيق مزيدًا من التحسينات التي تعزز تجربة المستخدم وتواكب أحدث اتجاهات التصميم الرقمي.



Advertisement