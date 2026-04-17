تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
واتساب يطلق واجهة “Liquid Glass” بتصميم بصري جديد

Lebanon 24
17-04-2026 | 12:40
A-
A+

واتساب يطلق واجهة “Liquid Glass” بتصميم بصري جديد
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأ تطبيق واتساب في توسيع نطاق تحديثه الجديد الذي يعتمد على واجهة Liquid Glass، في خطوة تهدف إلى تحديث التصميم البصري وتحسين تجربة المستخدم.  

يعتمد التصميم الجديد على لغة Liquid Glass التي طورتها أبل، والتي تتميز بعناصر شفافة وتأثيرات بصرية ديناميكية تعكس الخلفية وتمنح الواجهة مظهرًا زجاجيًا متحركًا.

ويأتي هذا التحديث ضمن جهود واتساب لجعل التطبيق أكثر توافقًا مع نظام iOS الحديث، خاصة مع الإصدارات الجديدة التي تعتمد هذا النمط البصري بشكل أساسي.

انتشار أوسع 
بحسب التقارير، فإن واجهة Liquid Glass لم تعد مقتصرة على عدد محدود من المستخدمين، بل بدأت بالوصول إلى شريحة أوسع، بعد أن كانت متاحة سابقًا تجريبيًا.

ويشير ذلك إلى اقتراب اكتمال عملية الإطلاق التدريجي، التي غالبًا ما يتم اعتمادها لضمان استقرار التحديث قبل تعميمه على جميع المستخدمين.

تحسينات بصرية 
يقدم التصميم الجديد مجموعة من التحسينات، أبرزها العناصر الشفافة والتأثيرات المتدرجة التي تجعل الواجهة أكثر تفاعلية وحداثة.

كما تمت إعادة تصميم بعض المكونات داخل التطبيق، مثل مشغل الرسائل الصوتية، ليصبح أكثر انسجامًا مع الشكل العام الجديد. 

وتهدف هذه التغييرات إلى توفير تجربة استخدام أكثر سلاسة، مع الحفاظ على وضوح العناصر وسهولة التنقل داخل التطبيق.

تحديث شامل 
يُعد هذا التحديث جزءًا من توجه أوسع لدى واتساب لتحديث واجهته بشكل يتماشى مع التطورات الحديثة في تصميم التطبيقات. 

ومع استمرار طرح المزايا الجديدة، يبدو أن واتساب يسعى إلى تعزيز مكانته ليس فقط كوسيلة تواصل، بل كمنصة تقدم تجربة استخدام متكاملة وعصرية.

تحول مهم
يعكس إطلاق واجهة Liquid Glass تحولًا مهمًا في تصميم واتساب، حيث يجمع بين الجمال البصري والوظائف العملية.

ومع توسع نطاق التحديث، من المتوقع أن يشهد التطبيق مزيدًا من التحسينات التي تعزز تجربة المستخدم وتواكب أحدث اتجاهات التصميم الرقمي.
مواضيع ذات صلة
واجهة جديدة قيد الاختبار في واتساب… ماذا تغيّر؟
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 01:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق ميزات جديدة تعزز تجربة المستخدم
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 01:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
لمزيد من الخصوصية...واتساب يطلق ميزة اسم المستخدم
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 01:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بتصميم غير اعتيادي.. قميص جديد للمنتخب الالماني (صور)
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 01:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24

✨ الخلف

جمال ا

دمين

ساسي

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:44 | 2026-04-17
Lebanon24
10:00 | 2026-04-17
Lebanon24
07:34 | 2026-04-17
Lebanon24
07:31 | 2026-04-17
Lebanon24
04:00 | 2026-04-17
Lebanon24
02:11 | 2026-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24