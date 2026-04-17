تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

نهاية موقع ماسنجر المستقل… ودمجه داخل فيسبوك بالكامل

Lebanon 24
17-04-2026 | 15:44
A-
A+

نهاية موقع ماسنجر المستقل… ودمجه داخل فيسبوك بالكامل
نهاية موقع ماسنجر المستقل… ودمجه داخل فيسبوك بالكامل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خطوة تأتي ضمن خطة شركة ميتا لدمج خدمات المراسلة داخل منصة  فيسبوك الرئيسة، بدأ موقع "Messenger.com" المخصص لخدمة ماسنجر بالتوقف التدريجي عن العمل في عدد من المناطق، على أن يتم إيقافه بشكل كامل عالميًا خلال الساعات المقبلة.

وبموجب هذا التغيير، سيتم تحويل المستخدمين تلقائيًا إلى صفحة الرسائل داخل موقع فيسبوك، حيث يمكنهم متابعة محادثاتهم بشكل طبيعي دون فقدان أي بيانات.

وأوضحت ميتا أن موقع "Messenger.com" لن يكون متاحًا بعد الآن لإرسال أو استقبال الرسائل، حيث أصبح الوصول إلى الخدمة عبر الويب مقتصرًا على منصة  فيسبوك نفسها.

وتأتي هذه الخطوة بعد إيقاف تطبيقات ماسنجر الخاصة بأجهزة الكمبيوتر لنظامي ويندوز وماك، ما يعكس توجه الشركة نحو إنهاء النسخ المستقلة، والتركيز على تجربة موحدة.

بالنسبة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر، لم يعد بالإمكان استخدام ماسنجر عبر موقعه المنفصل، بل يتعين تسجيل الدخول إلى فيسبوك للوصول إلى الرسائل. أما المستخدمون الذين كانوا يعتمدون على ماسنجر دون حساب فيسبوك، فقد تتأثر تجربتهم، إذ أصبح الوصول عبر الويب غير متاح لهم، مع إمكانية الاستمرار باستخدام التطبيق على الهواتف الذكية.

ورغم هذه التغييرات، أكدت "ميتا" أن تطبيق ماسنجر على الهواتف الذكية سيبقى يعمل بشكل طبيعي دون أي تأثير، مما يضمن استمرار التواصل للمستخدمين.

وتعكس هذه الخطوة إستراتيجية ميتا في توحيد خدماتها، وتقليل الاعتماد على التطبيقات والمواقع المنفصلة، مع التركيز على دمج تجربة المستخدم داخل منصة فيسبوك الأساسية.

منافسة قوية
أعادت هذه الأنباء فتح النقاش حول مستقبل تطبيقات المراسلة، خاصة مع المنافسة الشرسة من تطبيقات أخرى، مثل: واتساب، وتيليغرام (Telegram)، التي تقدم ميزات متطورة وتحديثات مستمرة. ويرى محللون أن هذه المنافسة قد تدفع الشركات إلى اتخاذ قرارات جذرية للحفاظ على مكانتها.

ويرى بعض الخبراء أن سبب إغلاق موقع ماسنجر قد يكون جزءًا من إستراتيجية إعادة هيكلة أوسع داخل الشركة، تهدف إلى دمج خدماتها أو تحسين تجربة المستخدم عبر منصات أخرى. فقد سبق للشركة أن أجرت تغييرات كبيرة في خدماتها، سواء من خلال دمج الميزات أو إيقاف بعض التطبيقات التي لم تعد تحقق انتشارًا كافيًا.

تأثيرات اقتصادية
في المقابل، عبّر مستخدمون عن استيائهم من فقدان موقع ماسنجر، خاصة أنه يمثل وسيلة سهلة وسريعة للتواصل ويرتبط بحساباتهم على فيسبوك بشكل مباشر.

كما تعتمد عليه العديد من الأنشطة التجارية الصغيرة في التواصل مع العملاء، ما يجعل أي تغيير فيه ذا تأثير اقتصادي ملموس.
شركة ميتا

عبر موقع

ماسنجر

فيسبوك

واتساب

النقاش

التركي

ويندوز

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24