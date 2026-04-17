نهاية موقع ماسنجر المستقل… ودمجه داخل فيسبوك بالكامل

في خطوة تأتي ضمن خطة لدمج خدمات المراسلة داخل منصة الرئيسة، بدأ موقع "Messenger.com" المخصص لخدمة بالتوقف التدريجي عن العمل في عدد من المناطق، على أن يتم إيقافه بشكل كامل عالميًا خلال الساعات المقبلة.



وبموجب هذا التغيير، سيتم تحويل المستخدمين تلقائيًا إلى صفحة الرسائل داخل موقع فيسبوك، حيث يمكنهم متابعة محادثاتهم بشكل طبيعي دون فقدان أي بيانات.



وأوضحت ميتا أن موقع "Messenger.com" لن يكون متاحًا بعد الآن لإرسال أو استقبال الرسائل، حيث أصبح الوصول إلى الخدمة عبر مقتصرًا على منصة فيسبوك نفسها.



وتأتي هذه الخطوة بعد إيقاف تطبيقات ماسنجر الخاصة بأجهزة الكمبيوتر لنظامي وماك، ما يعكس توجه الشركة نحو إنهاء النسخ المستقلة، والتركيز على تجربة موحدة.



بالنسبة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر، لم يعد بالإمكان استخدام ماسنجر عبر موقعه المنفصل، بل يتعين تسجيل الدخول إلى فيسبوك للوصول إلى الرسائل. أما المستخدمون الذين كانوا يعتمدون على ماسنجر دون حساب فيسبوك، فقد تتأثر تجربتهم، إذ أصبح الوصول عبر الويب غير متاح لهم، مع إمكانية الاستمرار باستخدام التطبيق على الهواتف الذكية.



ورغم هذه التغييرات، أكدت "ميتا" أن تطبيق ماسنجر على الهواتف الذكية سيبقى يعمل بشكل طبيعي دون أي تأثير، مما يضمن استمرار التواصل للمستخدمين.



وتعكس هذه الخطوة إستراتيجية ميتا في توحيد خدماتها، وتقليل الاعتماد على التطبيقات والمواقع المنفصلة، مع التركيز على دمج تجربة المستخدم داخل منصة فيسبوك الأساسية.



منافسة قوية

أعادت هذه الأنباء فتح حول مستقبل تطبيقات المراسلة، خاصة مع المنافسة الشرسة من تطبيقات أخرى، مثل: ، وتيليغرام (Telegram)، التي تقدم ميزات متطورة وتحديثات مستمرة. ويرى محللون أن هذه المنافسة قد تدفع الشركات إلى اتخاذ قرارات جذرية للحفاظ على مكانتها.



ويرى بعض الخبراء أن سبب إغلاق موقع ماسنجر قد يكون جزءًا من إستراتيجية إعادة هيكلة أوسع داخل الشركة، تهدف إلى دمج خدماتها أو تحسين تجربة المستخدم عبر منصات أخرى. فقد سبق للشركة أن أجرت تغييرات كبيرة في خدماتها، سواء من خلال دمج الميزات أو إيقاف بعض التطبيقات التي لم تعد تحقق انتشارًا كافيًا.



تأثيرات اقتصادية

في المقابل، عبّر مستخدمون عن استيائهم من فقدان موقع ماسنجر، خاصة أنه يمثل وسيلة سهلة وسريعة للتواصل ويرتبط بحساباتهم على فيسبوك بشكل مباشر.



كما تعتمد عليه العديد من الأنشطة التجارية الصغيرة في التواصل مع العملاء، ما يجعل أي تغيير فيه ذا تأثير اقتصادي ملموس.



