تكنولوجيا وعلوم

أزمة جديدة بين آبل وxAI حول استخدام الذكاء الاصطناعي

17-04-2026 | 23:00
أزمة جديدة بين آبل وxAI حول استخدام الذكاء الاصطناعي
وجهت شركة آبل تحذيرًا صارمًا لشركة إكس إيه آي مهددة بإزالة المساعد الذكي جروك من متجر التطبيقات الخاص بها، وذلك بعد اكتشاف استخدام ميزة توليد الصور لإنشاء محتوى عميق غير لائق ومزيف لأشخاص حقيقيين، حيث رفضت آبل التحديثات الأولية التي قدمتها الشركة باعتبارها غير كافية لضمان سلامة المستخدمين، مما أجبر المطورين على إجراء تعديلات جذرية وشاملة لتعزيز آليات الإشراف على المحتوى وحظر إنتاج أي صور تنتهك سياسات الخصوصية والأمان المعتمدة.

مواجهة حاسمة حول المحتوى
وفقًا لموقع ذا نيكست ويب، كشفت وثائق داخلية أن آبل اتخذت موقفًا حازمًا منذ بداية عام 2026 لضمان التزام جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمعايير صارمة تمنع إساءة استخدام التكنولوجيا، حيث يبرز هذا التدخل قوة آبل في فرض سياساتها التنظيمية على كبرى شركات التكنولوجيا لضمان بيئة رقمية آمنة.

تنظيم الذكاء الاصطناعي التوليدي
يسلط هذا الحادث الضوء على التحديات الأخلاقية والقانونية المتزايدة التي ترافق التطور السريع لنماذج توليد الصور، حيث يتزايد الضغط العالمي على الشركات المطورة لتحمل مسؤولية المخرجات التي تنتجها أنظمتها، مما يمهد الطريق لفرض تشريعات أكثر صرامة تحكم التوازن بين حرية الابتكار وحماية حقوق الأفراد.
مواضيع ذات صلة
ويكيبيديا تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أو إعادة كتابة المقالات
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ويكيبيديا تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى المقالات
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تستعد لإطلاق ثلاثة أجهزة ذكية قابلة للارتداء تعتمد على الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس: قلقون من استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي في مراقبة الأميركيين
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:44 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-04-18
Lebanon24
01:00 | 2026-04-18
Lebanon24
15:44 | 2026-04-17
Lebanon24
12:40 | 2026-04-17
Lebanon24
10:00 | 2026-04-17
Lebanon24
07:34 | 2026-04-17
