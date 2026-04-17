وجهت شركة آبل تحذيرًا صارمًا لشركة آي مهددة بإزالة المساعد الذكي جروك من الخاص بها، وذلك بعد اكتشاف استخدام ميزة توليد الصور لإنشاء محتوى عميق غير لائق ومزيف لأشخاص حقيقيين، حيث رفضت آبل التحديثات الأولية التي قدمتها الشركة باعتبارها غير كافية لضمان سلامة المستخدمين، مما أجبر المطورين على إجراء تعديلات جذرية وشاملة لتعزيز آليات الإشراف على المحتوى وحظر إنتاج أي صور تنتهك سياسات الخصوصية والأمان المعتمدة.



مواجهة حاسمة حول المحتوى

وفقًا لموقع ذا نيكست ويب، كشفت وثائق داخلية أن آبل اتخذت موقفًا حازمًا منذ بداية عام 2026 لضمان جميع تطبيقات بمعايير صارمة تمنع إساءة استخدام التكنولوجيا، حيث يبرز هذا التدخل قوة آبل في فرض سياساتها التنظيمية على كبرى شركات التكنولوجيا لضمان بيئة رقمية آمنة.



تنظيم الذكاء الاصطناعي التوليدي

يسلط هذا الحادث الضوء على التحديات الأخلاقية والقانونية المتزايدة التي ترافق التطور السريع لنماذج توليد الصور، حيث يتزايد الضغط العالمي على الشركات المطورة لتحمل مسؤولية المخرجات التي تنتجها أنظمتها، مما يمهد الطريق لفرض تشريعات أكثر صرامة تحكم التوازن بين حرية الابتكار وحماية حقوق الأفراد.

