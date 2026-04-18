تعاون بين أبل وأمازون.. وتسريبات عن مزايا جديدة للأقمار الصناعية قد تصل إلى آيفون قريبًا

بدأت مؤخرا تظهر تقارير تشير إلى تعاون بين شركتي أبل وأمازون، مع تسريبات تتحدث عن 4 مزايا جديدة للأقمار الصناعية قد تصل إلى قريبًا.



وتشير التقارير إلى أن مودم C2 من Apple الذي سيأتي في 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Ultra هذا الخريف سيضيف دعماً لتقنية 5G عبر الأقمار الصناعية، ما يتيح توفير سرعات اتصال أعلى عبر الأقمار الصناعية تجعل استخدام مزايا الأقمار الصناعية أكثر سهولة وراحة مما هو عليه الآن، وفي هذا السياق، تعمل أبل أيضاً على تبسيط عملية الاتصال بالأقمار الصناعية.



وتتيح خرائط أبل تنزيل الخرائط لاستخدامها دون اتصال بالإنترنت، ولكنها لا تعمل إلا عند الاتصال عبر شبكة Wi-Fi أو شبكة الهاتف المحمول.



ووفقًا لوكالة بلومبيرغ، تعمل على إتاحة خرائطها عبر الأقمار الصناعية أيضاً، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا سيتطلب إمكانيات الجيل الخامس الجديدة لمودم C2 في هاتف iPhone 18 Pro.



وتشير بلومبيرغ أيضاً إلى أن شركة أبل تخطط لإضافة دعم لإرسال الصور عبر الأقمار الصناعية في تطبيق الرسائل، وهي ميزة مفيدة في الاستخدام اليومي وكذلك في حالات الطوارئ.



كما تشير التقارير إلى أن شركة أبل تعمل أيضاً على واجهة برمجة تطبيقات (API) تُمكّن مطوري البرامج الخارجيين من الاستفادة من اتصالات الأقمار الصناعية لإضافة مزايا إلى تطبيقاتهم.(إرم نيوز)





