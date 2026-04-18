تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

جديد "غوغل".. إصدار تجريبي لنظام "أندرويد 17"

Lebanon 24
18-04-2026 | 14:00
A-
A+
جديد غوغل.. إصدار تجريبي لنظام أندرويد 17
جديد غوغل.. إصدار تجريبي لنظام أندرويد 17 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت "غوغل" الإصدار التجريبي الرابع والأخير من نظام أندرويد 17، في خطوة تُشكّل المرحلة النهائية قبل الإطلاق الرسمي المتوقع في حزيران، مع تركيز واضح على الأداء والأمان وفرض معايير أكثر صرامة على التطبيقات.
 
 
ومن أبرز ما جاء في التحديث فرض حدود صارمة لاستهلاك الذاكرة العشوائية (RAM) على مستوى العتاد؛ إذ يراقب النظام سلوك التطبيقات بنحو مباشر، ويُغلق أي تطبيق يتجاوز الحدود المُحددة.


وتُجبر هذه الآلية المطورين على تحسين كفاءة تطبيقاتهم بدلاً من الاعتماد على موارد الجهاز، مما ينعكس مباشرةً على سرعة الأجهزة وأدائها، خاصةً تلك التي تعاني بطئًا بسبب التطبيقات الثقيلة التي تستهلك الذاكرة.


وفي سياقٍ متصل، ألزمت "غوغل"المطورين بدعم الشاشات الكبيرة؛ إذ أصبح على كافة التطبيقات دعم تغيير الحجم ونِسب العرض، ليشمل ذلك الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي.


وتؤدي هذه الخطوة إلى جعل نظام أندرويد أكثر اتساقاً، وتحدّ من التطبيقات التي كانت تُهمِل تحسين واجهاتها خارج الهواتف التقليدية.


ويدمج النظام خوارزميات توقيع رقمية متقدمة داخل مكوّنات العتاد، استعدادًا لعصر الحوسبة الكمية. ولا تقدّم هذه الميزة فائدة فورية للمستخدمين، لكنها تُعد خطوة استباقية لحماية البيانات خلال العقد القادم مع تطور قدرات الحواسيب الكمية.


ويُعد هذا الإصدار آخر إصدار تجريبي، ولن تشهد النسخة النهائية تغييرات كبيرة، وتدعو "غوغل"المطورين إلى اختبار تطبيقاتهم وضمان توافقها قبل الإطلاق الرسمي.


ويركّز نظام أندرويد 17 على تحسين الأداء والأمان وتجربة الاستخدام، بدلًا من تقديم تغييرات شكلية كبيرة، بالإضافة إلى فرض قواعد صارمة دون ترك التحكم الكامل للمطورين، مما يعني تجربة أسرع وأكثر استقراراً وأعلى أماناً للمستخدمين. (aitnews)
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:34 | 2026-04-18
Lebanon24
09:00 | 2026-04-18
Lebanon24
04:00 | 2026-04-18
Lebanon24
01:00 | 2026-04-18
Lebanon24
23:00 | 2026-04-17
Lebanon24
15:44 | 2026-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24