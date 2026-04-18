سماعات Xiaomi الجديدة.. تصميم مميز وتقنيات متطورة

18-04-2026 | 10:34
سماعات Xiaomi الجديدة.. تصميم مميز وتقنيات متطورة
بدأت Xiaomi بطرح سماعات Redmi Buds 8 Pro التي صممتها لتكون من بين أفضل السماعات اللاسلكية الصغيرة في الأسواق.
 
أبرز ما يميز هذه السماعات هو تصميمها المميز الذي يجعلها مريحة في الأذن، فضلا عن خفة وزنها، إذ تأتي كل سماعة صغيرة بوزن 5.3 غ فقط، كما حصلت على مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP54 .

 عزل ضوضاء استثنائي:

حصلت السماعات على نظام "Deep Space 3.0" الذي يوفر عزلا ممتازا للضوضاء الخارجية أثناء المكالمات الصوتية أو الاستماع للموسيقى، كما جهّزت كل سماعة بـ 3 مايكروفونات مصممة لتصفية الضوضاء أثناء المكالمات في حال كانت سرعة الرياح في المكان الذي يتواجد فيه المستخدم تصل إلى 12 م/ثانية.
 
أصوات مميزة:

حصلت كل سماعة على 3 مكبرات صوت، واحد بمقاس 11 ملم لعرض الأصوات العالية والمتوسطة، ومكبران للترددات الصوتية العالية، إذ تعمل المكبرات معا لتوفير أصوات ثلاثية الأبعاد تمنح المستخدم تجربة صوتية مميزة

بطاريات ممتازة وشحن سريع:
بطارية كل سماعة أتت بسعة 54 ميلي أمبير، أما بطاريات علية الشحن الخارجية فأتت بسعة 480 ميلي أمبير، ويمكن لكل سماعة ان تعمل 8 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة، أما علبة الشحن فتوفر للسماعتين شحنا إضافيا يكفيهما لتعملان 33 ساعة، كما حصلت علبة الشحن على ميزة الشحن السريع، فشحنها لمدة خمس دقائق فقط يكفي لشحن السماعات لتعمل لمدة ساعتين. (روسيا اليوم) 
روسيا اليوم

روسيا

طاريا

برات

صفية

الري

