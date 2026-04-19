دفاتر الملاحظات...ميزة جديدة من غوغل

أعلنت عن طرح ميزة "دفاتر الملاحظات" لمستخدمي تطبيق جيمني، بعد أن كانت حصرية سابقًا لمشتركي الخدمة المدفوعة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين حفظ المحادثات والملفات والمصادر ضمن مشروع واحد، بحيث يمكن للتطبيق الاستفادة من هذه المحتويات عند طرح أسئلة جديدة، ما يسهم في تسهيل العمل دون الحاجة إلى إعادة البدء من الصفر في كل مرة.

وظهرت الميزة ضمن يحمل اسم "دفاتر الملاحظات" في اللوحة الجانبية للتطبيق، إلى جانب قسمي "الجواهر" و"المحادثات". كما يمكن حفظ أي محادثة بسهولة عبر قائمة الخيارات، مع إمكانية تخصيص أسلوب الردود من حيث النبرة والشكل، أو تعطيل خاصية الذاكرة لمن لا يرغب بالرجوع إلى المحادثات السابقة.

وتتميز الخاصية أيضًا بتكاملها مع أداة NotebookLM، حيث يتم مزامنة المحتوى بين التطبيقين تلقائيًا، ما يتيح استخدام مزايا إضافية مثل عرض الفيديوهات والرسوم البيانية دون الحاجة إلى نقل يدوي للمصادر.

وبحسب الشركة، تسمح النسخة المجانية بإضافة ما يصل إلى 50 مصدرًا لكل دفتر ملاحظات، بينما تصل السعة إلى 600 مصدر ضمن باقة "Ultra" المدفوعة.

وتتوفر ميزة "دفاتر الملاحظات" حاليًا عبر نسخة ، على أن يتم توسيع نطاقها قريبًا لتشمل تطبيقات الهواتف الذكية وأجهزة ماك، ضمن حزمة أدوات جيمني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.