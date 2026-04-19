Advertisement

روبوت يهزم البشر في ماراثون بكين

19-04-2026 | 10:08
روبوت يهزم البشر في ماراثون بكين
حقّق الروبوت الصيني “لايتنينغ” الذي طورته شركة “هونر” (Honor) لصناعة الهواتف الذكية، تفوقاً لافتاً على المتسابقين البشر، بعد أن أنهى سباق نصف ماراثون “إي تاون” في نسخته الثانية، وفق ما أفادت شبكة CNN.

وتمكّن الروبوت من قطع مسافة 21 كيلومتراً في العاصمة بكين بزمن بلغ 50 دقيقة و26 ثانية، مسجلاً أداءً يتفوق على الرقم القياسي العالمي البشري الذي يحمله العداء الأوغندي جاكوب كيبلينو بزمن 57 دقيقة و20 ثانية، بفارق يزيد على 6 دقائق، بحسب الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

ويظهر الروبوت البشري، ذو اللون الأحمر الزاهي والطول البالغ 169 سم، بحركة ذراعية محدودة تهدف للحفاظ على التوازن، بينما اندفع بسرعة نحو خط النهاية في أداء لافت جذب الأنظار.

وشهد السباق مشاركة أكثر من 100 فريق في فئة الروبوتات البشرية، أي ما يقارب خمسة أضعاف عدد المشاركين في النسخة الأولى العام الماضي، إلا أن أداء معظم الفرق جاء دون التوقعات.

وفي فئة البشر، فاز تشاو هايجي ووانج تشياوشيا بسباقي الرجال والسيدات على التوالي، حيث تجاوز زمن كل منهما ساعة كاملة، في حين تفوق الروبوت “لايتنينغ” أيضاً على الروبوت الفائز في النسخة السابقة بفارق يقارب ساعتين.

وقال منظمو السباق إن “نظام الملاحة الذاتي وقوة الدفع القصوى كانا عاملين حاسمين في تحقيق هذا الإنجاز”، مشيرين إلى التطور المتسارع في قدرات الروبوتات المشاركة.

ويأتي هذا التطور في إطار القفزة النوعية التي تشهدها الصين في مجال الروبوتات البشرية، ضمن منافسة تكنولوجية متصاعدة مع الولايات المتحدة، التي تمتلك بدورها نماذج متقدمة في هذا المجال.

وكانت الحكومة الصينية قد أدرجت قطاع الروبوتات منذ عام 2015 ضمن أبرز القطاعات الاستراتيجية في خططها الصناعية، بهدف تعزيز الابتكار وتقليل الاعتماد على العمالة منخفضة التكلفة، فيما وصفت وثيقة رسمية عام 2023 الروبوتات البشرية بأنها “أفق جديد في المنافسة التكنولوجية”.

وشهدت الصين خلال العام الماضي توسعاً ملحوظاً في فعاليات ومنافسات الروبوتات، من بينها استضافة أول دورة ألعاب عالمية للروبوتات البشرية في بكين، إضافة إلى عروض استعراضية في المناسبات الرسمية أظهرت قدرات متقدمة لهذه التقنيات.

Advertisement
Advertisement
