ميزة جديدة من غوغل لتنظيم المحادثات والملفات داخل جيمني

أعلنت شركة عن إتاحة ميزة "دفاتر الملاحظات" لمستخدمي تطبيق جيمني، بعد أن كانت مقتصرة سابقًا على مشتركي خدمة المدفوعة.



وتتيح هذه الميزة للمستخدمين تخزين المحادثات والملفات والمصادر ضمن مشروع واحد، بحيث يستفيد التطبيق من محتويات دفتر الملاحظات عند طرح أسئلة جديدة، ما يسهّل العمل دون الحاجة للبدء من الصفر في كل مرة.



وتظهر هذه الميزة كقسم جديد باسم "دفاتر الملاحظات" في اللوحة الجانبية للتطبيق، بين قسمي "الجواهر" و"المحادثات"، ويمكن حفظ أي محادثة باستخدام قائمة النقاط الثلاث، مع إمكانية ضبط تعليمات مخصصة للتحكم في نبرة وشكل وأسلوب الردود، أو تعطيل الذاكرة في حال الرغبة بعدم الرجوع إلى المحادثات المحفوظة.



ويتميز النظام بالتكامل مع NotebookLM، أداة البحث المستقلة من غوغل، حيث يتزامن المحتوى بين التطبيقين تلقائيًا، ما يتيح استخدام مزايا عرض الفيديو والرسوم البيانية دون الحاجة إلى أي عمليات نقل يدوية للمصادر.



وتسمح النسخة المجانية بإضافة ما يصل إلى 50 مصدرًا لكل دفتر ملاحظات، فيما تصل إلى 600 مصدر في باقة Ultra المدفوعة.



وحاليًا مجموعة أدوات جيمني الكاملة، بما في ذلك البحث عبر الإنترنت ووظائف أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.



وحاليًا تتوفر ميزة Notebooks على فقط، مع توقع توفره على نطاق أوسع في الأسابيع المقبلة لتطبيقات الهواتف المحمولة وماك.



