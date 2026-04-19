تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من غوغل لتنظيم المحادثات والملفات داخل جيمني

Lebanon 24
19-04-2026 | 15:37
A-
A+

ميزة جديدة من غوغل لتنظيم المحادثات والملفات داخل جيمني
ميزة جديدة من غوغل لتنظيم المحادثات والملفات داخل جيمني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة غوغل عن إتاحة ميزة "دفاتر الملاحظات" لمستخدمي تطبيق جيمني، بعد أن كانت مقتصرة سابقًا على مشتركي خدمة الذكاء الاصطناعي المدفوعة.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين تخزين المحادثات والملفات والمصادر ضمن مشروع واحد، بحيث يستفيد التطبيق من محتويات دفتر الملاحظات عند طرح أسئلة جديدة، ما يسهّل العمل دون الحاجة للبدء من الصفر في كل مرة.

وتظهر هذه الميزة كقسم جديد باسم "دفاتر الملاحظات" في اللوحة الجانبية للتطبيق، بين قسمي "الجواهر" و"المحادثات"، ويمكن حفظ أي محادثة باستخدام قائمة النقاط الثلاث، مع إمكانية ضبط تعليمات مخصصة للتحكم في نبرة وشكل وأسلوب الردود، أو تعطيل الذاكرة في حال الرغبة بعدم الرجوع إلى المحادثات المحفوظة.

ويتميز النظام بالتكامل مع NotebookLM، أداة البحث المستقلة من غوغل، حيث يتزامن المحتوى بين التطبيقين تلقائيًا، ما يتيح استخدام مزايا عرض الفيديو والرسوم البيانية دون الحاجة إلى أي عمليات نقل يدوية للمصادر.

وتسمح النسخة المجانية بإضافة ما يصل إلى 50 مصدرًا لكل دفتر ملاحظات، فيما تصل إلى 600 مصدر في باقة Ultra المدفوعة.

وحاليًا مجموعة أدوات جيمني الكاملة، بما في ذلك البحث عبر الإنترنت ووظائف أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وحاليًا تتوفر ميزة Notebooks على الويب فقط، مع توقع توفره على نطاق أوسع في الأسابيع المقبلة لتطبيقات الهواتف المحمولة وماك. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دفاتر الملاحظات...ميزة جديدة من غوغل
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 03:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة في رسائل غوغل تمنع إرسال الردود الذكية عن طريق الخطأ
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 03:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
من "غوغل".. ميزة جديدة على "Gemini" للمستخدمين في العالم العربي
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 03:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
iPadOS 26.4.. ميزة جديدة من أبل لتنظيم النوافذ المخفية وإدارتها بسهولة
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 03:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

قسم جديد

الملاح

إنترنت

الملا

الويب

كاني

دمين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:09 | 2026-04-19
Lebanon24
10:08 | 2026-04-19
Lebanon24
06:36 | 2026-04-19
Lebanon24
05:00 | 2026-04-19
Lebanon24
02:00 | 2026-04-19
Lebanon24
23:00 | 2026-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24