تكنولوجيا وعلوم

من المخاوف إلى الازدهار: سوق التطبيقات يتحدى ثورة الذكاء الاصطناعي

19-04-2026 | 23:00
أظهر تحليل جديد لشركة Appfigures المتخصصة في معلومات السوق، أن إصدارات التطبيقات العالمية ارتفعت في الربع الأول من عام 2026 بـ60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك عبر متجري تطبيقات Apple وGoogle Play.

وبحسب البيانات، سجل متجر تطبيقات iOS نسبة ارتفاع بلغت 80%، وحتى أبريل/نيسان 2026، ارتفع إجمالي عدد إصدارات التطبيقات 104% في كلا المتجرين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و 89% على نظام iOS وحده.

وتأتي هذه الزيادة وسط مخاوف من أن يؤدي صعود روبوتات الدردشة والوكلاء المدعومون بالذكاء الاصطناعي إلى عزوف المستخدمين عن التطبيقات، وفق ما يراه بعض العاملين في هذا المجال، ومنهم كارل باي، الرئيس التنفيذي لشركة Nothing، التي تطور هاتفاً ذكياً لعصر الذكاء الاصطناعي.


بينما تعمل شركة OpenAI على جهاز ذكاء اصطناعي بالتعاون مع المصمم الشهير في شركة أبل، جوني آيف.

وتشير بيانات Appfigures إلى أن بعض فئات التطبيقات تشهد إصدارات جديدة أكثر من غيرها، حيث لا تزال ألعاب الهواتف المحمولة تستحوذ على غالبية إصدارات التطبيقات الجديدة عالمياً.

كما دخلت تطبيقات "الإنتاجية" قائمة الخمسة الأوائل هذا العام، فيما صعدت فئة "الأدوات المساعدة" إلى المركز الثاني، وتقدمت تطبيقات "نمط الحياة" من المركز الخامس العام الماضي إلى المركز الثالث، بينما أكملت تطبيقات "الصحة واللياقة البدنية" قائمة الخمسة الأوائل.

وعلى الرغم من هذا النمو، جادل خبراء أبل مثل جون غروبر، بأن متجر التطبيقات يحتاج إلى "فريق مراقبة" لمتابعة التطبيقات الاحتيالية أو المزيفة التي تكتسب شعبية أو تحقق أرباحاً عالية.

 
مواضيع ذات صلة
تحقيق أمني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تكشف بيانات المستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 07:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ألتمان: البشر يستهلكون الطاقة أكثر من الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 07:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضرورة لمنع استبعاد الدول من عصر التكنولوجيا
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 07:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اشتداد المنافسة.. "غوغل" و"إنتل" توحدان الجهود لريادة سوق الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 07:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
