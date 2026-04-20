تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

نقص ذاكرة الوصول العشوائي يضغط السوق.. والأسعار مرشحة للارتفاع حتى 2028

Lebanon 24
20-04-2026 | 00:22
A-
A+

نقص ذاكرة الوصول العشوائي يضغط السوق.. والأسعار مرشحة للارتفاع حتى 2028
نقص ذاكرة الوصول العشوائي يضغط السوق.. والأسعار مرشحة للارتفاع حتى 2028 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تناول تقرير نشرته مجلة "نيكاي آسيا" اليابانية واقع صناعة الذاكرة في شرق آسيا، مشيرًا إلى استمرار الطلب المرتفع مقابل بطء واضح في وتيرة زيادة الإنتاج مقارنة بالحاجة الفعلية.

وأوضحت شركات كبرى مثل "مايكروسوفت" أن "الارتفاع الأخير في تكاليف الذاكرة والمكونات" انعكس مباشرة على أسعار منتجاتها من سلسلة Surface، التي ارتفعت بما يصل إلى 500 دولار. كما شهدت أجهزة Raspberry Pi زيادة في الأسعار وصلت إلى 150 دولارًا خلال هذا الشهر.

وفي السياق نفسه، حمّلت "ميتا" نقص الذاكرة مسؤولية رفع سعر سماعة Quest 3 بمقدار 100 دولار، بينما يُعد جهاز MacBook Neo منخفض السعر من "أبل" حالة استثنائية وسط هذه الزيادات.

وبحسب التقرير، فإن تلبية الطلب العالمي تتطلب نمو الإنتاج بنسبة 12% سنويًا حتى نهاية 2027، في حين أن الزيادة الفعلية لم تتجاوز 7.5%.


وتبقى كوريا الجنوبية اللاعب الأبرز في سوق ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مع تقدم مشروع ضخم لشركة "سامسونغ" أكبر مصنّع للذاكرة في العالم، رغم أن الإنتاج الكثيف لن يبدأ قبل العام المقبل.

ويُقدَّر حاليًا وجود فجوة تصل إلى 40% بين العرض والطلب، في ظل ارتفاع الطلب المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأثير اضطرابات الشرق الأوسط التي رفعت كلفة الكهرباء والمواد الأولية. وتشير التقديرات إلى أن عملاء الذكاء الاصطناعي لن يحصلوا على أحدث منتجات مصنع بيونغتايك قبل عام 2028.

كما يبدو أن "سامسونغ" لا تتسارع في توسيع إنتاج ذاكرة HBM DRAM المخصصة لبعض العملاء، ما فتح المجال أمام منافسين مثل "إس كي هينكس"، التي ركزت بدورها على هذا النوع من الذاكرة، فيما تواصل سامسونغ التركيز على ذاكرة DRAM التقليدية المستخدمة في الأجهزة الاستهلاكية.

وبحسب التقرير، سيبقى مصنع "إس كي هينكس" في تشونغجو المصدر الوحيد لإنتاج ذاكرة HBM حتى نهاية عام 2026. ونقلت المجلة عن الباحث في "كاونتربوينت" إم إس هوانغ قوله إن "التوازن بين العرض والطلب لن يعود إلى وضعه الطبيعي قبل عام 2028".

Advertisement
الذكاء الاصطناعي

كوريا الجنوبية

الشرق الأوسط

اليابانية

اليابان

التركي

الترك

العرض

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-04-20
Lebanon24
23:00 | 2026-04-19
Lebanon24
15:37 | 2026-04-19
Lebanon24
12:09 | 2026-04-19
Lebanon24
10:08 | 2026-04-19
Lebanon24
06:36 | 2026-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24