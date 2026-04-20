"غوغل" تتعاون مع "مارفيل" لتطوير شرائح جديدة لتعزيز كفاءة الذكاء الاصطناعي

نقل موقع "ذا إنفورميشن" عن مصدرين مطلعين، الأحد، أن شركة " " التابعة لألفابت تجري محادثات مع شركة "مارفيل تكنولوجي" لتطوير شريحتين إلكترونيتين جديدتين، في إطار تعزيز كفاءة نماذج .

وبحسب التقرير، فإن الشريحة الأولى هي وحدة معالجة ذاكرة صُممت للعمل بالتكامل مع وحدة معالجة الموتر "تي.بي.يو" التابعة لغوغل، فيما تتمثل الثانية في وحدة معالجة موتر جديدة جرى تطويرها خصيصاً لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتهدف غوغل من هذه الخطوة إلى جعل شرائح "تي.بي.يو" بديلاً عملياً لوحدات معالجة الرسومات "GPU" التي تهيمن عليها شركة إنفيديا.

وفي السياق نفسه، أصبحت مبيعات "تي.بي.يو" أحد أبرز محركات نمو إيرادات خدمات غوغل السحابية، في وقت تسعى فيه الشركة إلى إقناع المستثمرين بأن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي تحقق عوائد ملموسة.

ولم تتمكن " " من التحقق من صحة المعلومات الواردة في التقرير، فيما لم تصدر أي تعليقات من "غوغل" أو "مارفيل" حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن الشركتين تستهدفان الانتهاء من تصميم وحدة معالجة الذاكرة في أقرب وقت ممكن، ربما خلال العام المقبل، على أن يتم بعدها الانتقال إلى مرحلة الإنتاج التجريبي.