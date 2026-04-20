تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تتعاون مع "مارفيل" لتطوير شرائح جديدة لتعزيز كفاءة الذكاء الاصطناعي

20-04-2026 | 02:30
A-
A+
غوغل تتعاون مع مارفيل لتطوير شرائح جديدة لتعزيز كفاءة الذكاء الاصطناعي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نقل موقع "ذا إنفورميشن" عن مصدرين مطلعين، الأحد، أن شركة "غوغل" التابعة لألفابت تجري محادثات مع شركة "مارفيل تكنولوجي" لتطوير شريحتين إلكترونيتين جديدتين، في إطار تعزيز كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقرير، فإن الشريحة الأولى هي وحدة معالجة ذاكرة صُممت للعمل بالتكامل مع وحدة معالجة الموتر "تي.بي.يو" التابعة لغوغل، فيما تتمثل الثانية في وحدة معالجة موتر جديدة جرى تطويرها خصيصاً لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتهدف غوغل من هذه الخطوة إلى جعل شرائح "تي.بي.يو" بديلاً عملياً لوحدات معالجة الرسومات "GPU" التي تهيمن عليها شركة إنفيديا.

وفي السياق نفسه، أصبحت مبيعات "تي.بي.يو" أحد أبرز محركات نمو إيرادات خدمات غوغل السحابية، في وقت تسعى فيه الشركة إلى إقناع المستثمرين بأن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي تحقق عوائد ملموسة.

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة المعلومات الواردة في التقرير، فيما لم تصدر أي تعليقات من "غوغل" أو "مارفيل" حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن الشركتين تستهدفان الانتهاء من تصميم وحدة معالجة الذاكرة في أقرب وقت ممكن، ربما خلال العام المقبل، على أن يتم بعدها الانتقال إلى مرحلة الإنتاج التجريبي.

 
 
الذكاء الاصطناعي

رويترز

إيرا

assi

ارفي

سوما

غوغل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24