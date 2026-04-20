خطوات ذكية تطيل عمر بطارية سماعات AirPods.. اتبعها!

20-04-2026 | 03:20
خطوات ذكية تطيل عمر بطارية سماعات AirPods.. اتبعها!
خطوات ذكية تطيل عمر بطارية سماعات AirPods.. اتبعها! photos 0
تُعتبر سماعات AirPods من أبرز منتجات "أبل" ضمن منظومتها المتكاملة، إذ توفّر تجربة استخدام سلسة وجودة صوت عالية.

لكن الحفاظ على عمر بطاريتها يتطلب بعض السلوكيات الذكية، خاصة أن تراجع أداء البطارية مع الوقت أمر طبيعي لا مفرّ منه.

الحرارة والشحن… العاملان الأكثر تأثيراً

تعتمد سماعات AirPods على بطاريات ليثيوم-أيون، وهي بطاريات شديدة الحساسية للحرارة المرتفعة. لذلك يُنصح بتجنّب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة أو لدرجات حرارة عالية، خصوصاً أثناء الشحن، وفق ما أشار إليه تقرير لموقع "slashgear".

كما أن الاعتماد المتكرر على الشحن الكامل من 0% إلى 100% قد يسرّع تدريجياً تراجع السعة القصوى للبطارية، ما يجعل من الأفضل تفادي تفريغها بالكامل أو إبقائها مشحونة بشكل دائم عند 100%.

ميزة من "أبل" لإطالة عمر البطارية

توفر "أبل" ميزة "Optimized Battery Charging" التي تساعد على تقليل استهلاك البطارية عبر إيقاف الشحن عند 80% مؤقتاً، ثم إكماله إلى 100% فقط عند الحاجة، بالاعتماد على نمط استخدام المستخدم.

ويمكن تفعيل هذه الميزة من خلال إعدادات الجهاز المرتبط بالسماعات، مثل الآيفون أو الآيباد.

خطوات بسيطة لإطالة عمر الشحنة

للاستفادة بشكل أفضل من كل دورة شحن، يمكن اتباع بعض الممارسات:

إيقاف ميزة عزل الضوضاء النشط (ANC) عند عدم الحاجة.
تعطيل الصوت المكاني وتتبع حركة الرأس في الحالات غير الضرورية.
تقليل الميزات التي تعمل باستمرار وتستهلك الطاقة.

مع ذلك، يُفضّل الإبقاء على بعض الوظائف الأساسية مثل "Find My" لتسهيل العثور على السماعات في حال فقدانها.

واقع تقني لا يمكن تغييره

حتى مع أفضل أساليب الاستخدام، تبقى بطاريات الليثيوم-أيون عرضة للتآكل التدريجي مع مرور الوقت. لكن الالتزام بهذه النصائح يمكن أن يبطئ هذا التدهور ويحافظ على أداء أفضل لفترة أطول.

في المحصلة، لا يرتبط عمر AirPods بجودتها فقط، بل أيضاً بطريقة استخدامها والعناية بها يومياً. (العربية) 
