آبل تفاجئ الجميع.. تصميم ثوري لـسيري في نظام iOS 27

كشفت شركة آبل رسمياً عن توجهات نظام التشغيل المرتقب iOS 27، والذي يحمل في طياته تغييراً جذرياً يطال تصميم المساعد الرقمي "سيري".

ويأتي هذا التحديث كجزء من استراتيجية الشركة الرامية إلى تجديد هوية مساعدها الصوتي وجعله أكثر اندماجاً وتفاعلاً مع واجهات النظام الحديثة.



ويتضمن التصميم الجديد لـ "سيري" واجهة بصرية مبتكرة تبتعد عن الأنماط التقليدية السابقة، حيث تركز آبل على تقديم تجربة مستخدم أكثر سلاسة وذكاءً.

ويهدف هذا التحول في التصميم إلى تسهيل تنفيذ المعقدة، مع إعطاء الأولوية للسرعة في الاستجابة والدقة في معالجة البيانات، مستفيدة من التطورات الكبيرة في تقنيات التي تتبناها الشركة في إصداراتها البرمجية لعام 2026.



ويعكس هذا الكشف سعي آبل المستمر لتعزيز التفاعل بين الإنسان والآلة، عبر تحويل "سيري" من مجرد أداة لتنفيذ المهام البسيطة إلى مساعد ذكي يمتلك قدرة أعلى على فهم السياق وتقديم المساعدة الفورية ضمن تصميم عصري يتناسب مع الجيل الجديد من هواتف آيفون.