انقطاع عالمي يضرب شات جي بي تي... وأوبن إيه آي تبدأ التحقيق

متفرقات
انقطاع عالمي يضرب "شات جي بي تي"... و"أوبن إيه آي" تبدأ التحقيق
Lebanon 24
20-04-2026
|
11:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرضت خدمة روبوت الدردشة الذكي "شات جي
بي تي
"، التابع لشركة "
أوبن
إيه آي"، لانقطاع مفاجئ في عدة دول حول العالم منذ عصر اليوم الاثنين.
وأقرت الشركة بوجود الخلل عبر صفحة الحالة الخاصة بها، مشيرة إلى أن المستخدمين يواجهون صعوبات في تحميل كل من "شات جي بي تي" وأداة "كوديكس".
وأكدت "أوبن إيه آي" أنها بدأت تحقيقاً فورياً للوقوف على أسباب المشكلة التقنية التي أدت إلى توقف الخدمات المذكورة.
وفي السياق ذاته، سجل موقع "داون ديتيكتور"، المختص بتتبع أعطال المواقع والخدمات الرقمية، طفرة في بلاغات المستخدمين حول تعثر الوصول إلى الخدمة بدءاً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت
الرياض
.
وشملت قائمة الدول الأكثر تأثراً بهذا الانقطاع العالمي كلاً من
الولايات المتحدة
والمملكة
العربية السعودية
وجمهورية مصر العربية، حيث تعذر على قطاع واسع من المستخدمين إجراء المحادثات أو الوصول إلى أدوات التطوير المرتبطة بالمنصة.
