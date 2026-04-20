ليست للرفاهية فقط.. كيف تحولت "ساعة أبل" إلى منقذ حقيقي من الموت؟

تحولت ساعة "أبل" من أداة للرفاهية إلى وسيلة إنقاذ حقيقية بفضل تقنيات متطورة أثبتت فعاليتها في حوادث اختطاف واختفاء واقعية.

وتعتمد الساعة على مستشعرات دقيقة لتوفير ميزات حيوية، أبرزها خاصية "طوارئ SOS" للاتصال السريع بخدمات الإسعاف، وميزة اكتشاف السقوط وحوادث السيارات التي تطلب المساعدة تلقائياً في حال عدم استجابة المستخدم، إضافة إلى تتبع الموقع اللحظي مع العائلة.

وتؤكد هذه الابتكارات الدور الإنساني للساعة، حيث تمنح بيانات دقيقة عن الحالة الصحية والمكانية للمستخدم، مما يجعلها عنصراً أساسياً في السلامة الشخصية يتجاوز مجرد تتبع اللياقة البدنية.