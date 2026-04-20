أطلقت منصة "Character.AI" ميزة جديدة تحت اسم "Books"، تهدف إلى تحويل القراءة التقليدية إلى تجربة تفاعلية تتيح للمستخدمين محاورة شخصيات الروايات الكلاسيكية مثل "أليس في بلاد العجائب" و"كبرياء وتحامل".

وتمكن هذه التقنية المستخدمين من الانخراط في عوالم أدبية شهيرة، حيث يمكنهم الالتزام بمسار القصة الأصلي أو تغييره بالكامل عبر محادثات فورية تحاكي العلاقات الإنسانية.



مخاوف نفسية وانتقادات حادة

رغم الطابع الترفيهي لهذه الميزة، يرى باحثون أنها قد تعزز "التعلق العاطفي بالروبوتات"، مما قد يؤدي إلى العزلة أو الاعتماد النفسي على شخصيات افتراضية.

وتواجه المنصة بالفعل ضغوطاً متزايدة ودعاوى قضائية تتهمها بالتسبب في أزمات نفسية لمستخدمين، خاصة المراهقين، في ظل قصص عن علاقات عاطفية مع روبوتات الدردشة وغياب الاستجابة المناسبة للأفكار المرتبطة بإيذاء النفس.



مستقبل التفاعل بين الإبداع والمسؤولية

تمثل ميزة "Books" تحولاً في كيفية استهلاك المحتوى، حيث لم يعد القارئ مجرد مشاهد بل أصبح جزءاً من التجربة.

ومع تحول إلى "رفيق رقمي"، تسعى المنصة لضبط المخاطر عبر إجراءات سلامة جديدة، مثل تقييد ميزات معينة للقاصرين، في محاولة لتحقيق التوازن بين الابتكار التقني الغامر وحماية الصحة النفسية للمستخدمين من التداخل بين الواقع والخيال.