تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
متفرقات
روبوتات تتقمص الأدوار.. هل يسحب الذكاء الاصطناعي البساط من "الكتّاب"؟
Lebanon 24
20-04-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت منصة "Character.AI" ميزة جديدة تحت اسم "Books"، تهدف إلى تحويل القراءة التقليدية إلى تجربة تفاعلية تتيح للمستخدمين محاورة شخصيات الروايات الكلاسيكية مثل "أليس في بلاد العجائب" و"كبرياء وتحامل".
وتمكن هذه التقنية المستخدمين من الانخراط في عوالم أدبية شهيرة، حيث يمكنهم الالتزام بمسار القصة الأصلي أو تغييره بالكامل عبر محادثات فورية تحاكي العلاقات الإنسانية.
مخاوف نفسية وانتقادات حادة
رغم الطابع الترفيهي لهذه الميزة، يرى باحثون أنها قد تعزز "التعلق العاطفي بالروبوتات"، مما قد يؤدي إلى العزلة أو الاعتماد النفسي على شخصيات افتراضية.
وتواجه المنصة بالفعل ضغوطاً متزايدة ودعاوى قضائية تتهمها بالتسبب في أزمات نفسية لمستخدمين، خاصة المراهقين، في ظل قصص عن علاقات عاطفية مع روبوتات الدردشة وغياب الاستجابة المناسبة للأفكار المرتبطة بإيذاء النفس.
مستقبل التفاعل بين الإبداع والمسؤولية
تمثل ميزة "Books" تحولاً في كيفية استهلاك المحتوى، حيث لم يعد القارئ مجرد مشاهد بل أصبح جزءاً من التجربة.
ومع تحول
الذكاء الاصطناعي
إلى "رفيق رقمي"، تسعى المنصة لضبط المخاطر عبر إجراءات سلامة جديدة، مثل تقييد ميزات معينة للقاصرين، في محاولة لتحقيق التوازن بين الابتكار التقني الغامر وحماية الصحة النفسية للمستخدمين من التداخل بين الواقع والخيال.
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
التزام
العلا
روبوت
ساني
دمين
كلاس
زايد
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24