متفرقات

بطارية "AirPods" تخذلكم سريعاً؟.. إليكم هذه الحيل لإطالة عمرها

Lebanon 24
20-04-2026 | 23:00
بطارية AirPods تخذلكم سريعاً؟.. إليكم هذه الحيل لإطالة عمرها
بطارية AirPods تخذلكم سريعاً؟.. إليكم هذه الحيل لإطالة عمرها photos 0
تعد سماعات AirPods من أكثر ملحقات "أبل" شعبية، إلا أن الحفاظ على كفاءة بطاريتها يتطلب اتباع عادات استخدام ذكية لتجنب التآكل الطبيعي لبطاريات "الليثيوم-أيون".
 
وبحسب تقارير تقنية، فإن الحرارة المرتفعة ودورات الشحن الكاملة (من 0% إلى 100%) تعد من أبرز العوامل التي تسرع من تلف البطارية، لذا يُنصح بتجنب تركها تحت أشعة الشمس المباشرة أو تفريغها بالكامل.

ولحماية البطارية على المدى الطويل، توفر "أبل" ميزة "Optimized Battery Charging" التي يمكن تفعيلها من إعدادات آيفون، حيث تعمل على إيقاف الشحن عند 80% وإكماله فقط عند الحاجة بناءً على نمط الاستخدام اليومي.
 
كما يساعد إيقاف ميزات مثل العزل النشط للضوضاء (ANC) والصوت المكاني وتتبع حركة الرأس عند عدم الحاجة إليها في تقليل استهلاك الطاقة الفوري وإطالة مدة الشحنة الواحدة.

وعلى الرغم من أن تراجع كفاءة البطارية بمرور الوقت هو واقع تقني لا يمكن تجنبه، إلا أن العناية بطريقة الشحن والاستخدام تساهم بشكل كبير في إبطاء هذا التدهور. ويُنصح المستخدمون دائماً بالحفاظ على ميزات الأمان مثل "Find My" مفعلة، مع التركيز على تقليل المهام غير الضرورية التي تستنزف الطاقة باستمرار لضمان أداء أفضل لأطول فترة ممكنة.
