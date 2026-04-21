في زمن الذكاء الاصطناعي...تعيين رئيس تنفيذي جديد لـأبل

عيّنت ،جون تيرنوس، أحد كبار مسؤوليها، رئيساً تنفيذياً جديداً لها موكلة إليه مهام قيادة الشركة خلفاً لتيم كوك، في وقت تستعد فيه الشركة المصنعة لهاتف آيفون لتحول صناعي تقوده تقنيات .

وقالت أبل في بيان إن كوك، الذي يتولى قيادة الشركة منذ عام 2011، سيصبح التنفيذي، وفق .

في سياق منفصل، أضافت أنه جرى تعيين جوني سروجي، الذي يشرف على تصميمات الرقائق والمستشعرات المخصصة، في منصب رئيس قطاع الأجهزة.

وانضم تيرنوس إلى أبل عام 2001، وكان يشرف في الآونة الأخيرة على جهود هندسة الأجهزة داخل الشركة. كما لعب دوراً رئيسياً في إنعاش المبيعات مثل حواسيب ماك، التي زادت حصتها السوقية خلال السنوات القليلة الماضية.

ومن خلال تعيين تيرنوس في منصب الرئيس التنفيذي، تنتقل أبل من قيادة كوك المعروف بخبرته في سلاسل الإمداد والذي ساهم في تحويل الشركة إلى علامة عالمية تنتج مئات الملايين من الأجهزة سنوياً، إلى قيادة تركز منذ سنوات طويلة على التصميم والمنتجات.

فيما قال بن باجارين، الرئيس التنفيذي لشركة كرييتف ستراتيجيز للاستشارات التقنية، إن تيرنوس يحظى بتقدير واسع داخل أبل "وسيضخ ".