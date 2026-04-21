توسع عالمي لـProton VPN يشمل لبنان ودولاً أخرى

أعلنت شركة Proton AG، المطوّرة لخدمة Proton VPN، عن توسيع كبير في بنيتها التحتية ليصل عدد خوادمها إلى نحو 20 ألف خادم موزعة في 145 دولة حول العالم، ضمن خطة لتعزيز الوصول إلى الإنترنت الآمن في مناطق متعددة.

وأوضحت الشركة أن التوسّع الجديد يشمل إطلاق مواقع خوادم في عدد من الدول من بينها ونيكاراغوا والغابون وبابوا وقيرغيزستان وجمهورية ، ما يعزز نطاق تغطيتها العالمية ويجعلها من بين أوسع خدمات الـVPN انتشاراً.

وتعمل خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة على إخفاء عنوان الـIP للمستخدم وتوجيه اتصاله عبر خوادم بعيدة، ما يساهم في تعزيز الخصوصية وحماية الأنشطة الرقمية على الإنترنت.

وقال ديفيد بيترسون، في الشركة، إن هذا التوسع يأتي ضمن مهمة Proton الأساسية المتمثلة في دعم الوصول المفتوح إلى الإنترنت، خصوصاً في الدول التي تشهد قيوداً متزايدة أو مستويات عالية من الرقابة والمراقبة الرقمية.