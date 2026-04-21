تكنولوجيا وعلوم

توسع عالمي لـProton VPN يشمل لبنان ودولاً أخرى

Lebanon 24
21-04-2026 | 04:05
توسع عالمي لـProton VPN يشمل لبنان ودولاً أخرى
أعلنت شركة Proton AG، المطوّرة لخدمة Proton VPN، عن توسيع كبير في بنيتها التحتية ليصل عدد خوادمها إلى نحو 20 ألف خادم موزعة في 145 دولة حول العالم، ضمن خطة لتعزيز الوصول إلى الإنترنت الآمن في مناطق متعددة.

وأوضحت الشركة أن التوسّع الجديد يشمل إطلاق مواقع خوادم في عدد من الدول من بينها لبنان ونيكاراغوا والغابون وبابوا غينيا الجديدة وقيرغيزستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعزز نطاق تغطيتها العالمية ويجعلها من بين أوسع خدمات الـVPN انتشاراً.

وتعمل خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة على إخفاء عنوان الـIP للمستخدم وتوجيه اتصاله عبر خوادم بعيدة، ما يساهم في تعزيز الخصوصية وحماية الأنشطة الرقمية على الإنترنت.

وقال ديفيد بيترسون، المدير العام في الشركة، إن هذا التوسع يأتي ضمن مهمة Proton الأساسية المتمثلة في دعم الوصول المفتوح إلى الإنترنت، خصوصاً في الدول التي تشهد قيوداً متزايدة أو مستويات عالية من الرقابة والمراقبة الرقمية.

