تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
الصين تُطور تقنية لشحن الطائرات المسيّرة لاسلكياً

21-04-2026 | 13:00
A-
A+
الصين تُطور تقنية لشحن الطائرات المسيّرة لاسلكياً
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

في ظل التطور المتسارع في تقنيات الطيران والطاقة، يواصل الباحثون حول العالم جهودهم للتغلب على أحد أبرز تحديات الطائرات المسيّرة، وهو محدودية زمن التحليق بسبب قيود البطاريات. وفي هذا الإطار، كشفت دراسة حديثة عن تقدم علمي قد يمهد لتشغيل هذه الطائرات لفترات أطول دون الحاجة إلى الهبوط لإعادة الشحن.

فقد طوّر علماء من جامعة شيان في الصين منصة تجريبية لنقل الطاقة لاسلكياً إلى الطائرات المسيّرة أثناء الطيران باستخدام الموجات الدقيقة، وفقاً لما أوردته صحيفة إندبندنت.

ويعتمد النظام على بث الطاقة من مصدر أرضي عبر موجات دقيقة نحو هوائيات مثبتة أسفل الطائرة، ما يسمح بتغذيتها بالكهرباء أثناء تحليقها. وأظهرت الاختبارات الأولية قدرة النظام على إبقاء طائرات مسيّرة ذات أجنحة ثابتة في الجو لأكثر من ثلاث ساعات وعلى ارتفاع يصل إلى 15 متراً، في مؤشر واعد رغم أن التقنية لا تزال في مراحلها المبكرة.

ويسعى الباحثون إلى تطوير هذه المنصة لتصبح مركبة أرضية قادرة على إطلاق الطائرات وتزويدها بالطاقة بشكل مستمر، ما قد يوسّع نطاق استخدامها ويزيد من كفاءتها التشغيلية.

ورغم ذلك، تواجه التقنية تحديات كبيرة، أبرزها ضرورة الحفاظ على محاذاة دقيقة بين باعث الموجات الدقيقة والطائرة، وهو ما يتطلب تنسيقاً عالي الدقة بين أنظمة الملاحة مثل نظام تحديد المواقع العالمي وأنظمة التحكم في الطيران.

كما أشار الباحثون في دراسة نشرت في مجلة علوم وتكنولوجيا الطيران إلى أن كفاءة نقل الطاقة لا تزال محدودة، إذ لم تستقبل الطائرة سوى ما بين 3 و5% من الطاقة المُرسلة، بينما يُفقد الجزء الأكبر منها. كذلك تتأثر الطاقة المستقبلة بعوامل مثل الرياح وأخطاء تحديد الموقع.

وفي سياق متصل، كانت وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة في الولايات المتحدة قد أعلنت العام الماضي نجاحها في نقل طاقة بقدرة 800 واط باستخدام شعاع ليزر لمسافة 8.6 كيلومتر ولمدة تجاوزت 30 ثانية، ما يعكس تسارع الأبحاث في مجال نقل الطاقة لاسلكياً.

ويرى خبراء أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام استخدامات أوسع للطائرات المسيّرة في مجالات المراقبة، والاتصالات، والإغاثة، مع تقليل الحاجة إلى التوقف لإعادة الشحن مستقبلاً.

 
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مصدر أمني أوكراني: طائرات مسيّرة أوكرانية تستهدف منشأة لشحن النفط في منطقة سامارا الروسية
وسائل إعلام عراقية: طائرة مسيّرة تستهدف مبنى الشحن الجوي في مطار البصرة الدولي
سي إن إن: تقارير استخباراتية أميركية تفيد بأن الصين تجهز لإرسال شحنة أسلحة إلى إيران
تطور عسكري.. إيران ترفع عدد الطائرات المسيّرة المدمرة إلى 111
وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة

تكنولوجيا الطيران

الولايات المتحدة

التحكم في

المستقبل

الملاح

الملا

طاريا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-21
Lebanon24
14:41 | 2026-04-21
Lebanon24
10:13 | 2026-04-21
Lebanon24
09:25 | 2026-04-21
Lebanon24
04:05 | 2026-04-21
Lebanon24
00:44 | 2026-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24