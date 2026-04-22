OpenAI تطلق "ChatGPT Images 2" وتوسّع قدرات Codex.. إليكم التفاصيل

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق النسخة المطوّرة من نموذج توليد الصور داخل ChatGPT تحت اسم "ChatGPT Images 2"، بالتوازي مع توسيع استخدام Codex لدى المؤسسات عبر مبادرة جديدة تحمل اسم "Codex Labs".





وتضع الشركة تركيزًا خاصًا على تحسين توليد النصوص داخل الصور، بعد أن شكّل هذا الجانب أحد أبرز نقاط الضعف في الإصدارات السابقة من نماذج الرسم داخل ChatGPT.

كما كثّفت OpenAI في الفترة الأخيرة اهتمامها بمنصة Codex، في إطار خطتها لتحويل تطبيق البرمجة على أجهزة ماك إلى ما يشبه "تطبيقًا شاملًا" يعتمد على ويخدم مختلف فئات المطوّرين.

وكانت الشركة قد أجرت تحديثًا واسعًا على نسخة Codex الخاصة بنظام macOS خلال الأسبوع الماضي، أضافت فيه قدرات متقدمة مثل استخدام الحاسوب بشكل آلي، بعد الاستفادة من استحواذها على شركة Sky Software، إلى جانب متصفح مدمج يعتمد على ChatGPT ، وميزة مدمجة لتوليد الصور.

كما أطلقت ميزة مستقلة باسم "Chronicle"، تعتمد على وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تحليل محتوى الشاشة الأخير بهدف تحسين فهم السياق وتسريع الاستجابة.

وفي السياق نفسه، تواصل OpenAI تطوير منصة Codex عبر تعزيز اعتمادها في بيئات العمل المؤسسية، إضافة إلى إطلاق برنامج "Codex Labs" الجديد.

إلى جانب ذلك، شهد تطبيق ChatGPT على أجهزة وiPad تحسينات إضافية تهدف إلى رفع الأداء وتسهيل الاستخدام.