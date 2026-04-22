تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

طوله يتجاوز الـ 12 متراً.. تلسكوب فضائي قد يجيب عن أكبر ألغاز الكون الفيزيائية

Lebanon 24
22-04-2026 | 04:26
A-
A+
طوله يتجاوز الـ 12 متراً.. تلسكوب فضائي قد يجيب عن أكبر ألغاز الكون الفيزيائية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قامت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بالكشف عن تلسكوبها الفضائي الجديد "رومان" القادر على مسح أجزاء شاسعة من الكون بحثاً عن كواكب خارجية، وكذلك عن إجابات لأكبر الألغاز الفيزيائية المتمثلة في المادة والطاقة المظلمتين.

وفي هذا الإطار، قال مدير ناسا غاريد آيزاكمان، من مركز غودارد التابع للوكالة في ولاية ماريلاند (شرق الولايات المتحدة)، إن هذا التلسكوب من الجيل الأحدث "سيوفّر لكوكب الأرض أطلساً جديداً للكون".

وسيُنقل التلسكوب الذي يتجاوز طوله 12 متراً والمزوّد بألواح شمسية ضخمة إلى فلوريدا تمهيداً لإرساله إلى الفضاء في أقرب وقت مطلع أيلول بواسطة صاروخ تابع لشركة "سبايس إكس".

وأُطلقت تسمية "رومان" على هذا التلسكوب الذي فاقت تكلفته أربعة مليارات دولار، تيمنا بنانسي غريس رومان، إحدى أهم عالمات الفلك الأميركيات والملقبة بـ"أم هابل"، نسبة إلى تلسكوب "هابل" الشهير التابع لناسا.

ومن نقطة مراقبة تبعد 1.5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض، سيمسح "رومان" مناطق شاسعة من السماء بفضل مجال رؤيته الواسع الذي يفوق مجال رؤية "هابل" بأكثر من مئة مرة.

وقال مهندس الأنظمة في مهمة "رومان" مارك ميلتون لوكالة "فرانس برس" إن التلسكوب الجديد سيُرسل إلى الأرض "11 تيرابايت من البيانات يومياً، ما يعني أن كمّ البيانات التي سيوفّرها في السنة الأولى وحدها يفوق ما جمعه تلسكوب هابل طوال فترة عمله" منذ دخوله الخدمة قبل 35 عاماً.

وتوقعت المسؤولة عن الأنشطة العلمية في ناسا نيكي فوكس أن يتيح "رومان" بفضل عدسته الواسعة الزاوية "اكتشاف عشرات الآلاف من الكواكب الجديدة"، فضلاً عن "آلاف المستعرات العظمى" أي النجوم الضخمة التي شارفت دورة حياتها نهايتها.

لكنّ "رومان" يهدف أيضاً إلى دراسة ما هو غير مرئي، أي المادة والطاقة المظلمتان اللتان يُعتقد أنهما تمثّلان 95% من الكون.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
مشروع فضائي ضخم لتجاوز قيود مراكز البيانات التقليدية
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 16:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: اتفاقية الغاز مع لبنان ولدت في ظروف غير شرعية ويجب اتخاذ إجراءات لإلغائها
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 16:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ عن بيانات ملاحية: المشترون الآسيويون يستعدون لنقص أكبر في إمدادات الغاز بعد فشل محادثات إسلام آباد
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 16:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الثلوج قد تصل إلى 750 مترا.. هذا ما قاله الأب خنيصر عن الموجة القطبية التي تضرب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 16:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

الولايات المتحدة

وكالة الفضاء

الكشف عن

فلوريدا

القادر

نانسي

الفلك

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:02 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:32 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:23 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:49 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:24 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
08:02 | 2026-04-22
Lebanon24
04:32 | 2026-04-22
Lebanon24
03:23 | 2026-04-22
Lebanon24
02:49 | 2026-04-22
Lebanon24
00:24 | 2026-04-22
Lebanon24
23:00 | 2026-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24