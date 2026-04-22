طوله يتجاوز الـ 12 متراً.. تلسكوب فضائي قد يجيب عن أكبر ألغاز الكون الفيزيائية

قامت الأميركية (ناسا) بالكشف عن تلسكوبها الفضائي الجديد "رومان" على مسح أجزاء شاسعة من بحثاً عن كواكب خارجية، وكذلك عن إجابات لأكبر الألغاز الفيزيائية المتمثلة في المادة والطاقة المظلمتين.



وفي هذا الإطار، قال مدير غاريد آيزاكمان، من مركز غودارد التابع للوكالة في ولاية ماريلاند (شرق الولايات المتحدة)، إن هذا التلسكوب من الجيل الأحدث "سيوفّر لكوكب الأرض أطلساً جديداً للكون".



وسيُنقل التلسكوب الذي يتجاوز طوله 12 متراً والمزوّد بألواح شمسية ضخمة إلى تمهيداً لإرساله إلى الفضاء في أقرب وقت مطلع أيلول بواسطة صاروخ تابع لشركة "سبايس إكس".



وأُطلقت تسمية "رومان" على هذا التلسكوب الذي فاقت تكلفته أربعة مليارات دولار، تيمنا بنانسي غريس رومان، إحدى أهم عالمات الأميركيات والملقبة بـ"أم هابل"، نسبة إلى تلسكوب "هابل" الشهير التابع لناسا.



ومن نقطة مراقبة تبعد 1.5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض، سيمسح "رومان" مناطق شاسعة من السماء بفضل مجال رؤيته الواسع الذي يفوق مجال رؤية "هابل" بأكثر من مئة مرة.



وقال مهندس الأنظمة في مهمة "رومان" مارك ميلتون لوكالة "فرانس برس" إن التلسكوب الجديد سيُرسل إلى الأرض "11 تيرابايت من البيانات يومياً، ما يعني أن كمّ البيانات التي سيوفّرها في السنة الأولى وحدها يفوق ما جمعه تلسكوب هابل طوال فترة عمله" منذ دخوله الخدمة قبل 35 عاماً.



وتوقعت المسؤولة عن الأنشطة العلمية في ناسا نيكي أن يتيح "رومان" بفضل عدسته الواسعة الزاوية "اكتشاف عشرات الآلاف من الكواكب الجديدة"، فضلاً عن "آلاف المستعرات العظمى" أي النجوم الضخمة التي شارفت دورة حياتها نهايتها.



لكنّ "رومان" يهدف أيضاً إلى دراسة ما هو غير مرئي، أي المادة والطاقة المظلمتان اللتان يُعتقد أنهما تمثّلان 95% من الكون.





