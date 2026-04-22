لحماية المشاهير.. يوتيوب تستخدم الذكاء الاصطناعي من التزييف

أعلنت منصة عن توسيع نطاق تقنية " التشابه" الجديدة الخاصة بها، والتي ترصد المحتوى المُنشأ بواسطة ، مثل التزييف العميق، لتشمل العاملين في قطاع الترفيه أيضاً.





وتشبه هذه التقنية نظام Content ID المعتمد حالياً على يوتيوب، والذي يكتشف المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر داخل مقاطع الفيديو التي يرفعها المستخدمون، ما يتيح لأصحاب الحقوق طلب حذف المحتوى أو الحصول على جزء من عائداته.





أما تقنية "الكشف عن التشابه"، فتؤدي الدور نفسه ولكن بالنسبة للوجوه المُحاكاة، إذ تهدف إلى حماية المبدعين والشخصيات العامة من استخدام هوياتهم من دون إذن، وهي مشكلة يواجهها عدد كبير من المشاهير الذين تُستغل صورهم في إعلانات احتيالية.





وأكدت يوتيوب أن التقنية أصبحت متاحة للعاملين في صناعة الترفيه، بما يشمل وكالات المواهب وشركات الإدارة والمشاهير الذين تمثلهم.





وتعتمد الخاصية على فحص المحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي لرصد أي تطابق بصري مع وجه الشخص المُسجل في النظام، ليتمكن بعد ذلك من اختيار طلب إزالة الفيديو بسبب انتهاك الخصوصية، أو تقديم طلب حذف مرتبط بحقوق النشر، أو تجاهل الأمر وعدم اتخاذ أي إجراء.





وأوضحت يوتيوب أنها لن تحذف جميع أنواع المحتوى، إذ تسمح بمقاطع المحاكاة الساخرة والمحتوى التهكمي ضمن سياساتها، كما أشارت إلى أن التقنية ستشمل دعم الصوت أيضاً مستقبلاً.





وفي موازاة ذلك، دعت يوتيوب إلى اعتماد حماية مماثلة على المستوى عبر دعم قانون NO FAKES في ، والذي يهدف إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء نسخ غير مصرح بها من صوت الأشخاص وصورهم. (آرم نيوز)

