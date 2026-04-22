تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بعد روسيا.. إليكم أكثر البلدان استخداما لتطبيق MAX
Lebanon 24
22-04-2026
|
08:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر القائمون على تطبيق MAX الروسي قائمة بالبلدان الأجنبية التي تلي
روسيا
من حيث عدد مستخدمي التطبيق.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة التي تدير التطبيق:" تصدرت
أوزبكستان
قائمة الدول الخمس الأجنبية الأولى من حيث عدد المستخدمين المسجلين في MAX، متجاوزة بيلاروس لأول مرة. وجاءت كازاخستان في المركز الثالث، تليها طاجيكستان وقيرغيزستان".
وأضاف البيان:" يبلغ إجمالي عدد مستخدمي التطبيق الأجانب أكثر من 7 ملايين مستخدم، 90% منهم من سكان دول رابطة الدول المستقلة. يجري المستخدمون الأجانب يوميا 1.5 مليون مكالمة ويرسلون أكثر من 20 مليون رسالة عبر التطبيق".
ونوه البيان إلى أن التسجيل في التطبيق بات متاحا لمواطني 40 دولة، وفي تشرين الثاني الماضي، وأُتيحت إمكانية إجراء المكالمات وإرسال الرسائل عبر MAX لسكان دول رابطة الدول المستقلة، وتم تفعيل هذه الخدمات في
مارس
2026 لمستخدمي التطبيق من دول
آسيا
وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. (روسيا اليوم)
Advertisement
الشرق الأوسط
روسيا اليوم
أوزبكستان
أمريكا
الروس
جمالي
كاني
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24