بعد روسيا.. إليكم أكثر البلدان استخداما لتطبيق MAX

نشر القائمون على تطبيق MAX الروسي قائمة بالبلدان الأجنبية التي تلي من حيث عدد مستخدمي التطبيق.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة التي تدير التطبيق:" تصدرت قائمة الدول الخمس الأجنبية الأولى من حيث عدد المستخدمين المسجلين في MAX، متجاوزة بيلاروس لأول مرة. وجاءت كازاخستان في المركز الثالث، تليها طاجيكستان وقيرغيزستان".



وأضاف البيان:" يبلغ إجمالي عدد مستخدمي التطبيق الأجانب أكثر من 7 ملايين مستخدم، 90% منهم من سكان دول رابطة الدول المستقلة. يجري المستخدمون الأجانب يوميا 1.5 مليون مكالمة ويرسلون أكثر من 20 مليون رسالة عبر التطبيق".

ونوه البيان إلى أن التسجيل في التطبيق بات متاحا لمواطني 40 دولة، وفي تشرين الثاني الماضي، وأُتيحت إمكانية إجراء المكالمات وإرسال الرسائل عبر MAX لسكان دول رابطة الدول المستقلة، وتم تفعيل هذه الخدمات في 2026 لمستخدمي التطبيق من دول وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. (روسيا اليوم)