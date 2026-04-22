تقارير تقنية: Siri ستستخدم نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لتنفيذ الأوامر

سيأتى الإصدار الجديد من Siri مع تحديث iOS الجديد، حيث سيتعرف مساعد Siri على ما تراه على شاشة iPhone، فإذا كنت تشاهد صورة مُحددة من تطبيق الصور، فستتمكن من قول "أرسل هذه الصورة إلى هذا الشخص" لـ Siri، وسيتم ذلك، كما ستتمكن من النظر إلى صورة وقول "اجعل هذه الصورة تبدو كأنها رسم تخطيطي"، وستقوم Siri بذلك.



وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، عندما كشفت آبل عن "سيري الجديد" في مؤتمر WWDC 2024، أطلقت حملة إعلانية من بطولة الممثلة رامزي، وفي أحد الإعلانات، تجسد رامزي دور مراهقة في المدرسة تحاول تذكر اسم فتى رأته في الممر.



تطلب رامزي من سيري أن تخبرها باسم الفتى الذي قابلته في مقهى خلال الشهر الماضي، فتجيبها سيري بأنها قابلت زاك وينجيت في مقهى جرينيل في الثالث من يوليو، للإجابة على أسئلة شخصية كهذه، ستتصفح سيري تطبيقات التقويم والبريد والرسائل والصور والملاحظات.



وبفضل قدرتها الجديدة على قراءة شاشة الآيفون، يمكنك عرض رسالة نصية تتضمن معلومات عن رحلة والدتك على الشاشة، وسؤال سيري عن الوقت المناسب لاصطحابها من ، وستتصل سيري بخدمة تتبع الرحلات الجوية المباشرة للتحقق من موعد وصول الرحلة، والتحقق من وصولها مبكرًا أو تأخرها.



وتحلل سيري أيضًا حركة المرور من وإلى المطار، وستخبرك بموعد مغادرتك من موقعك الحالي لتصل إليها في الوقت المحدد، فستصبح سيري 2.0 محادثة فائق الذكاء، باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي مخصص من جوجل، يتكون من 1.2 تريليون مُعامل، وهو نموذج جيميني للغة الكبيرة (LLM).



كيف ستتمكن من حجز رحلة طيران باستخدام قدرات سيرى للذكاء الاصطناعي؟

تشير التقارير إلى أن آبل تدفع لجوجل مليار دولار سنويًا مقابل هذا النموذج، الذي سيتمكن من التعامل مع إجراءات متعددة الخطوات، مما يسمح بتنفيذ عدة إجراءات بأمر واحد، فبمكنك أن تطلب من سيري حجز رحلة ذهاب وعودة في الأسبوع الأول من يونيو.



ستتحقق سيري من تقويمك بحثًا عن أى مواعيد قد تتعارض مع إجازتك، ثم ستعرض قائمة بالرحلات المتاحة، وبمجرد قولك "احجز رحلة الساعة 10 صباحًا"، ستطلب منك تحديد تفضيلاتك للمقاعد، وبمجرد تأكيد الدفع باستخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع، يكتمل الحجز.



ويستطيع نظام الذكاء الاصطناعى الآلى التخطيط، واستخدام الأدوات، وتنفيذ إجراءات متعددة الخطوات لتحقيق هدف ما بأقل قدر من التدخل ، هذا هو التطور الأبرز القادم فى مجال الذكاء الاصطناعى، وهو أحد الأسباب التي تجعلك تتطلع إلى سيري 2.0.



ستتحول سيري أيضًا إلى روبوت محادثة فائق الذكاء، على غرار جيميني، وشات جي ، وكوبايلوت، وغيرها، سيجيب سيري أخيرًا على استفساراتك بإجابات وافية.

