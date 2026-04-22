تكنولوجيا وعلوم

عطل تقني في إنستغرام يؤثر على صور HDR ويثير قلق المستخدمين

Lebanon 24
22-04-2026 | 15:54
عطل تقني في إنستغرام يؤثر على صور HDR ويثير قلق المستخدمين
أعلنت منصة إنستغرام عن تعرضها لخلل تقنى أدى إلى ظهور بعض الصور الملونة التي ينشرها المستخدمون باللونين الأبيض والأسود، ما أثار حالة من القلق والتساؤلات بين عدد من المستخدمين حول العالم بشأن سلامة حساباتهم أو جودة الكاميرات المستخدمة.

الشركة تؤكد إصلاح المشكلة
وأوضحت الشركة، التابعة لـ ميتا، أن المشكلة لا ترتبط بأي خلل في أجهزة المستخدمين أو إعدادات حساباتهم، بل تعود إلى عطل تقني داخلي أثّر بشكل خاص على الصور التي يتم نشرها باستخدام تقنية النطاق الديناميكي العالي HDR، وهي التقنية التي تستخدم لتحسين جودة الصور وإبراز التفاصيل والألوان بشكل أكثر دقة.

ورغم أن إنستجرام أشارت إلى أن المشكلة ظهرت خلال وقت سابق من اليوم، فإن تقارير وشكاوى المستخدمين على منصات مختلفة أظهرت أن الخلل كان قائمًا منذ يومي 18 و19 أبريل، حيث لاحظ بعض المستخدمين تحول صورهم الحديثة إلى الأبيض والأسود فور نشرها، أو بعد رفعها بفترة قصيرة.

وأدى هذا الخلل إلى حالة من الارتباك بين المستخدمين، خاصة صناع المحتوى والمصورين الذين يعتمدون على جودة الصورة ودقة الألوان في أعمالهم، إذ أثّر ذلك بشكل مباشر على طريقة عرض المحتوى البصري، وأثار مخاوف بشأن فقدان جودة الصور أو حدوث مشكلات دائمة في الحسابات.

وأكدت الشركة أنها تمكنت من تحديد سبب المشكلة والعمل على إصلاحها، مشيرة إلى أن الصور المتأثرة ستعود تلقائيًا إلى حالتها الأصلية دون الحاجة إلى أي تدخل من المستخدمين، وأضافت أن عملية استعادة الألوان قد تستغرق عدة ساعات حتى تكتمل لدى جميع الحسابات المتأثرة.

كما قدمت إنستجرام اعتذارها للمستخدمين عن أي إزعاج تسبب فيه هذا الخلل، مؤكدة التزامها بتحسين أداء المنصة ومعالجة الأعطال التقنية بشكل سريع لضمان تجربة استخدام مستقرة.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على التحديات التقنية التي قد تواجه منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، خاصة مع اعتمادها المتزايد على تقنيات متقدمة مثل HDR ومعالجة الصور بالذكاء الاصطناعي، ما يجعلها أكثر عرضة لبعض الأخطاء التقنية المؤقتة التي قد تؤثر على تجربة المستخدمين.
مواضيع ذات صلة
عطل طويل يربك DeepSeek.. انقطاع يثير غضب المستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 02:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عطل تقني يتسبب بانفجار ضخم داخل مصنع كيميائيات روسي
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 02:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لمُستخدمي "انستغرام".. ميزات رائعة تهمكم
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 02:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلالة لافتة لداليدا خليل تثير تفاعلاً واسعًا على إنستغرام
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 02:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

من اليوم

التزام

دمين

زايد

بري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:46 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:26 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:02 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:32 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:26 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:27 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:53 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:53 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:46 | 2026-04-22
Lebanon24
10:26 | 2026-04-22
Lebanon24
08:02 | 2026-04-22
Lebanon24
04:32 | 2026-04-22
Lebanon24
04:26 | 2026-04-22
Lebanon24
03:23 | 2026-04-22
