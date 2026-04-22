تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

من قرية فنلندية إلى عملاق عالمي: قصة صعود نوكيا

Lebanon 24
22-04-2026 | 23:00
A-
A+

من قرية فنلندية إلى عملاق عالمي: قصة صعود نوكيا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من قرية هادئة في شمال أوروبا إلى رقم صعب في عالم التكنولوجيا، حيث بدأت قصة هاتف نوكيا الشهير وذلك في قرية نوكيا الفنلندية، المعروفة اليوم بمدينة نوكيا، الواقعة على ضفاف نهر نوكيانفيرتا، ومع مرور الوقت، تطورت المنطقة من مجتمع صغير إلى مركز صناعي مهم، قبل أن تتحول شركة نوكيا لاحقا إلى أحد أبرز الأسماء العالمية في صناعة الهواتف المحمولة والتكنولوجيا.

رحلة من الورق والمطاط إلى ثورة الاتصالات
وبدأت شركة نوكيا في الأصل كشركة صناعية في فنلندا، تعمل في مجالات متعددة مثل صناعة الورق والمطاط والكابلات، قبل أن تتجه في أواخر القرن العشرين إلى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ومع بداية التسعينيات، ركزت الشركة بشكل كبير على تطوير الهواتف المحمولة، لتطلق أولى أجهزتها التي تميزت بالبساطة والمتانة وسهولة الاستخدام.


وسرعان ما حققت هواتف نوكيا انتشارا عالميا واسعا، خاصة مع إطلاق نماذج شهيرة مثل الهواتف ذات الأزرار القوية والألعاب البسيطة مثل " الثعبان"، وخلال العقد الأول من الألفية الجديدة، أصبحت نوكيا الشركة الرائدة عالميا في سوق الهواتف المحمولة، قبل أن تواجه لاحقا منافسة قوية مع ظهور الهواتف الذكية الحديثة، ورغم ذلك، تظل هواتف نوكيا رمزا مهما في تاريخ تطور صناعة الاتصالات.

ومع انتشار الهواتف المحمولة بشكل أكبر، بدأت نوكيا في التألق ففي عام 1994، أصبحت نوكيا أول شركة هواتف محمولة في العالم تطلق نغمة رنين قابلة للتخصيص، وهي ميزة بسيطة لكنها كانت ثورية في وقتها، وفي عام 1996، أطلقت نوكيا هاتفها الأشهر "نوكيا 8110"، الذي اشتهر بظهوره في فيلم "ماتريكس" عام 1999، بتصميمه المنحني وغطاء الانزلاق، مثّل هذا الهاتف قفزة كبيرة في تصميم الهواتف المحمولة.

 الشركة التي غيرت شكل الهواتف ثم عادت للشبكات
ووفق البيانات الرسمية للشركة، أعلنت شركة نوكيا عن توقعاتها المالية لعام 2026، مستهدفة تحقيق أرباح تشغيلية تتراوح بين 2 و 2.5 مليار يورو، وقالت الشركة إنها استثمرت 160 مليار دولار في تطوير تقنيات الاتصالات منذ عام 2000، كما تؤكد على أن اشتراكات الهاتف المحمول المدعومة من شبكات نوكيا يبلغ 4.4 مليار وتوفر خدماتها في 150 دولة ولديها أكثر من 26000 براءة اختراع.

كما تؤكد الشركة أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولا هيكليا طويل الأمد يعزز دور الشبكات، مع انتقال قدرات الذكاء من مراكز البيانات إلى أنظمة العالم الحقيقي، وتشير إلى أن الشبكات المستقبلية ستحتاج إلى مستويات عالية من الأداء والأمان والموثوقية لدعم تطبيقات متنوعة، بدءًا من نماذج اللغة الضخمة ووصولا إلى الوكلاء الأذكياء وأجهزة الواقع المعزز والروبوتات ذاتية التشغيل.


وتتركز استراتيجية شركة نوكيا على تطوير شبكات موثوقة مصممة خصيصا لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في توسيع استخدامه، ورفع الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
Advertisement
الذكاء الاصطناعي

مع مرور الوقت

شمال أوروبا

أول شركة

المستقبل

الطويل

فنلندا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:36 | 2026-04-23
Lebanon24
03:01 | 2026-04-23
Lebanon24
00:22 | 2026-04-23
Lebanon24
15:54 | 2026-04-22
Lebanon24
12:46 | 2026-04-22
Lebanon24
10:26 | 2026-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24