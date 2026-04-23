تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي نظام ويندوز 11.. لا حاجة بعد الآن لبرامج مضادة للفيروسات

Lebanon 24
23-04-2026 | 00:22
A-
A+
لمستخدمي نظام ويندوز 11.. لا حاجة بعد الآن لبرامج مضادة للفيروسات
لمستخدمي نظام ويندوز 11.. لا حاجة بعد الآن لبرامج مضادة للفيروسات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة مايكروسوفت أن مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 11 لم يعودوا بحاجة في معظم الحالات إلى تثبيت برامج مضاد فيروسات خارجية.

ولفتت الشركة إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل التطور الكبير الذي شهدته أدوات الأمان المدمجة داخل النظام، والتي أصبحت أكثر شمولًا وفعالية مقارنة بالإصدارات السابقة.

وبحسب ما أوردته مايكروسوفت، فإن أداة الحماية microsoft Defender توفر مستوى كافيًا من الأمان للمستخدم العادي، ولا سيما عند استخدام الإعدادات الافتراضية والحرص على تحديث النظام بشكل منتظم.

ويعكس هذا التصريح تحولًا في استراتيجية الأمان لدى الشركة، مع اعتماد متزايد على الحلول المدمجة بدلًا من البرامج الخارجية، في ظل سعيها لتقديم تجربة استخدام أكثر أمانًا وسلاسة.

وتعتمد مايكروسوفت على مجموعة متكاملة من أدوات الحماية المدمجة ضمن تطبيق windows Security الذي يشمل مضاد فيروسات وجدار حماية وتقنيات للكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي.

وهذه المنظومة تعمل تلقائيًّا في الخلفية دون الحاجة لتدخل المستخدم، مما يجعل تجربة الأمان أكثر سلاسة.

كما يوفر النظام ميزات إضافية مثل الحماية من التصيد الإلكتروني وتحليل سلوك البرامج المشبوهة، وهي وظائف كانت سابقًا تتطلب برامج خارجية متخصصة.

رغم تأكيد مايكروسوفت على كفاية الحماية المدمجة، إلا أنها لا تنفي الحاجة إلى برامج إضافية في بعض الحالات الخاصة.

فالمستخدمون الذين يحتاجون إلى ميزات متقدمة مثل إدارة عدة أجهزة أو أدوات خصوصية إضافية أو حلول مخصصة للشركات، قد يفضلون استخدام برامج خارجية.

كما أن بيئات العمل الحساسة أو المستخدمين ذوي الخبرة المحدودة قد يستفيدون من طبقات حماية إضافية لتعزيز الأمان.( إرم نيوز)






Advertisement
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:36 | 2026-04-23
Lebanon24
03:01 | 2026-04-23
Lebanon24
23:00 | 2026-04-22
Lebanon24
15:54 | 2026-04-22
Lebanon24
12:46 | 2026-04-22
Lebanon24
10:26 | 2026-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24