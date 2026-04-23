لمستخدمي نظام ويندوز 11.. لا حاجة بعد الآن لبرامج مضادة للفيروسات

أعلنت شركة أن مستخدمي نظام التشغيل 11 لم يعودوا بحاجة في معظم الحالات إلى تثبيت برامج مضاد فيروسات خارجية.



ولفتت الشركة إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل التطور الكبير الذي شهدته أدوات الأمان المدمجة داخل النظام، والتي أصبحت أكثر شمولًا وفعالية مقارنة بالإصدارات السابقة.



وبحسب ما أوردته مايكروسوفت، فإن أداة الحماية Defender توفر مستوى كافيًا من الأمان للمستخدم العادي، ولا سيما عند استخدام الإعدادات الافتراضية والحرص على تحديث النظام بشكل منتظم.



ويعكس هذا التصريح تحولًا في استراتيجية الأمان لدى الشركة، مع اعتماد متزايد على الحلول المدمجة بدلًا من البرامج الخارجية، في ظل سعيها لتقديم تجربة استخدام أكثر أمانًا وسلاسة.



وتعتمد مايكروسوفت على مجموعة متكاملة من أدوات الحماية المدمجة ضمن تطبيق Security الذي يشمل مضاد فيروسات وجدار حماية وتقنيات للكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي.



وهذه المنظومة تعمل تلقائيًّا في الخلفية دون الحاجة لتدخل المستخدم، مما يجعل تجربة الأمان أكثر سلاسة.



كما يوفر النظام ميزات إضافية مثل الحماية من التصيد الإلكتروني وتحليل سلوك البرامج المشبوهة، وهي وظائف كانت سابقًا تتطلب برامج خارجية متخصصة.



رغم تأكيد مايكروسوفت على كفاية الحماية المدمجة، إلا أنها لا تنفي الحاجة إلى برامج إضافية في بعض الحالات الخاصة.



فالمستخدمون الذين يحتاجون إلى ميزات متقدمة مثل إدارة عدة أجهزة أو أدوات خصوصية إضافية أو حلول مخصصة للشركات، قد يفضلون استخدام برامج خارجية.



كما أن بيئات العمل الحساسة أو المستخدمين ذوي الخبرة المحدودة قد يستفيدون من طبقات حماية إضافية لتعزيز الأمان.( إرم نيوز)















