تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

ترند جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.. هل عدنا بالزمن إلى 2016؟

Lebanon 24
23-04-2026 | 03:01
A-
A+
ترند جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.. هل عدنا بالزمن إلى 2016؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في وقت تتسارع فيه التحولات التكنولوجية وتتزايد الضغوط الرقمية، اجتاح منصات التواصل الاجتماعي "ترند" لافت يحمل عنوان "2026 هو 2016"، حيث يعيد المستخدمون حول العالم إحياء تفاصيل عام مضى عليه نحو عقد، في ظاهرة تبدو ترفيهية في ظاهرها، لكنها تعكس تحولات أعمق في سلوك المستخدمين وعلاقتهم بالعالم الرقمي.
هذا "الترند"، الذي انطلق أواخر عام 2025 وازداد انتشارا مع بداية 2026، يقوم على إعادة نشر صور ومقاطع وأسلوب حياة رقمي يعود إلى عام 2016، من الفلاتر القديمة والتصوير المبالغ في ألوانه، إلى التحديات الشهيرة والموسيقى التي كانت تتصدر المشهد آنذاك.

وسرعان ما تحول إلى ظاهرة عالمية، مع مشاركة ملايين المستخدمين، إلى جانب مشاهير ومؤثرين، في استعادة تلك اللحظات.

غير أن العودة إلى 2016 لا تتعلق فقط بالشكل، بل بالمضمون أيضا. فذلك العام ينظر إليه، بالنسبة لكثيرين، على أنه يمثل "مرحلة أبسط" من الإنترنت، قبل أن تتحول المنصات إلى فضاءات تنافسية تحكمها الخوارزميات والذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، يرى محللون أن الترند يعكس حالة من الحنين إلى تجربة رقمية كانت أكثر عفوية وأقل ضغطا، مقارنة بما يشهده المستخدم اليوم من سباق مستمر على التفاعل والمشاهدات.
هذا الحنين الجماعي لا يمكن فصله عن حالة الإرهاق الرقمي التي باتت سمة واضحة في سلوك المستخدمين. فمع تدفق المحتوى بشكل غير مسبوق، وتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إنتاجه، يشعر كثيرون بأن التجربة الرقمية فقدت جزءا من إنسانيتها. وهنا، تتحول العودة إلى الماضي إلى آلية نفسية للتخفيف من هذا الضغط، ومحاولة لاستعادة شعور بالبساطة والواقعية.

كما أن هذا الترند يعكس، في جانب منه، رغبة في استعادة ما يمكن وصفه بـ"الثقافة المشتركة"، وهي حالة كانت أكثر وضوحا في منتصف العقد الماضي، حين كانت المنصات الرقمية أقل تشتتا، والمحتوى أكثر توحيدا لتجارب المستخدمين حول العالم.

أما اليوم، ومع تزايد التخصص والانقسام داخل الفضاء الرقمي، أصبح من الصعب الحديث عن تجربة جماعية موحدة، ما يدفع المستخدمين إلى استحضار لحظات سابقة شعروا فيها بقدر أكبر من الانتماء المشترك.

لكن هذا الحنين لا يخلو من مفارقة. فعام 2016 لم يكن، في الواقع، خاليا من الأزمات أو التوترات العالمية، إلا أن الذاكرة الرقمية تميل إلى انتقاء اللحظات الخفيفة والممتعة، وإعادة تقديمها بشكل مثالي. وهو ما يفسر لماذا يركز هذا الترند على الجوانب الثقافية والترفيهية، متجاهلا السياقات السياسية أو الاقتصادية التي كانت قائمة آنذاك.
ولا يبدو أن ترند 2026 هو 2016 مجرد موجة عابرة، بل هو مؤشر على تحول أعمق في علاقة الإنسان بالتكنولوجيا. فبينما يدفع العالم نحو مزيد من التعقيد والسرعة، يبدو أن المستخدمين يرسلون رسالة مختلفة: التقدم لا يعني بالضرورة التخلي عن البساطة، وأن الحنين، في كثير من الأحيان، ليس إلى الماضي بحد ذاته، بل إلى شعور افتقدوه في الحاضر.

وفي عالم رقمي يتغير بوتيرة غير مسبوقة، قد يكون هذا الحنين الجماعي محاولة لإعادة التوازن ولو مؤقتا.
Advertisement
مواقع التواصل الاجتماعي

الذكاء الاصطناعي

الخوارزمي

الترند

إنترنت

شاهي

ساني

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24