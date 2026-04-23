|
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
تكنولوجيا وعلوم
منصة "إكس" ترفع رسوم نشر الروابط
Lebanon 24
23-04-2026
|
03:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدمت منصة "إكس" على رفع تكلفة نشر الروابط عبر واجهة البرمجة الخاصة بها (API)، في خطوة تقول إنها تستهدف الحد من الرسائل المزعجة وسوء الاستخدام، لكنها تثير في المقابل مخاوف لدى الناشرين.
وبحسب التعديلات الجديدة، ارتفعت تكلفة نشر الرابط الواحد من 0.01 دولار إلى 0.20 دولار، فيما زادت تكلفة نشر المنشورات
بشكل عام
من 0.01 دولار إلى 0.15 دولار، ما يمثل قفزة كبيرة في الرسوم.
وقد بدأت تداعيات هذه الخطوة بالظهور سريعاً، إذ قرر موقع "Techmeme" التوقف مؤقتاً عن تضمين الروابط المباشرة في منشوراته على المنصة، مكتفياً بدعوة المستخدمين لزيارة موقعه للاطلاع على التفاصيل الكاملة.
وأوضح القائمون على "Techmeme" أن ارتفاع التكاليف كان من بين الأسباب الرئيسية وراء هذا القرار، إلى جانب نتائج دراسة صادرة عن Nieman Lab، أشارت إلى أن المنشورات التي تتضمن روابط قد تشهد تراجعاً في التفاعل.
في المقابل، رفض رئيس المنتجات في "إكس"،
نيكيتا بير
، هذه النتائج، معتبراً أن الحسابات التي شملتها الدراسة تعتمد فقط على نشر العناوين والروابط دون إضافة محتوى إضافي، نافياً وجود أي خوارزميات تقلل من انتشار الروابط.
ودعا بير الناشرين إلى تعزيز منشوراتهم بمحتوى إضافي، مثل لقطات التفاعل أو الشروحات، بدلاً من الاكتفاء بنشر الروابط فقط.
من جهته
، انتقد مؤسس "Techmeme"، غاب ريفيرا، القرار، مشيراً إلى أنه قد يجبر المواقع الإخبارية على دفع مئات الدولارات شهرياً أو العودة إلى النشر اليدوي لتجنب التكاليف المرتفعة.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة نقاشاً قديماً حول تأثير الروابط على مدى انتشار المحتوى داخل المنصة، خاصة بعد أن كانت "إكس" قد ألغت في وقت سابق عناوين الروابط من المعاينات قبل أن تتراجع عن القرار لاحقاً.
مواضيع ذات صلة
أدرعي عبر منصة "إكس": الغارات لا تزال مستمرة
Lebanon 24
أدرعي عبر منصة "إكس": الغارات لا تزال مستمرة
23/04/2026 13:27:18
23/04/2026 13:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"إكس" تكشف عن "XChat" كمنصة مراسلة جديدة ومشفّرة
Lebanon 24
"إكس" تكشف عن "XChat" كمنصة مراسلة جديدة ومشفّرة
23/04/2026 13:27:18
23/04/2026 13:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
منصة يوتيوب ترفع أسعار الاشتراكات في الولايات المتحدة
Lebanon 24
منصة يوتيوب ترفع أسعار الاشتراكات في الولايات المتحدة
23/04/2026 13:27:18
23/04/2026 13:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تشدُّد رسمي في منع استعمال لبنان منصة ومخاوف من دخول "حزب الله" الحرب
Lebanon 24
تشدُّد رسمي في منع استعمال لبنان منصة ومخاوف من دخول "حزب الله" الحرب
23/04/2026 13:27:18
23/04/2026 13:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
ترند جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.. هل عدنا بالزمن إلى 2016؟
Lebanon 24
ترند جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.. هل عدنا بالزمن إلى 2016؟
03:01 | 2026-04-23
23/04/2026 03:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي نظام ويندوز 11.. لا حاجة بعد الآن لبرامج مضادة للفيروسات
Lebanon 24
لمستخدمي نظام ويندوز 11.. لا حاجة بعد الآن لبرامج مضادة للفيروسات
00:22 | 2026-04-23
23/04/2026 12:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من قرية فنلندية إلى عملاق عالمي: قصة صعود نوكيا
Lebanon 24
من قرية فنلندية إلى عملاق عالمي: قصة صعود نوكيا
23:00 | 2026-04-22
22/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عطل تقني في إنستغرام يؤثر على صور HDR ويثير قلق المستخدمين
Lebanon 24
عطل تقني في إنستغرام يؤثر على صور HDR ويثير قلق المستخدمين
15:54 | 2026-04-22
22/04/2026 03:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير تقنية: Siri ستستخدم نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لتنفيذ الأوامر
Lebanon 24
تقارير تقنية: Siri ستستخدم نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لتنفيذ الأوامر
12:46 | 2026-04-22
22/04/2026 12:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
Lebanon 24
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
12:01 | 2026-04-22
22/04/2026 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"بنت الجنوب التي لم تترك أرضها".. وداعاً آمال خليل
Lebanon 24
"بنت الجنوب التي لم تترك أرضها".. وداعاً آمال خليل
16:13 | 2026-04-22
22/04/2026 04:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
Lebanon 24
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
13:53 | 2026-04-22
22/04/2026 01:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا ضربت إيران الكويت بهذه القوة؟.. تقرير أميركي يُجيب
Lebanon 24
لماذا ضربت إيران الكويت بهذه القوة؟.. تقرير أميركي يُجيب
10:30 | 2026-04-22
22/04/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ يُحاصرهما... إستهداف سيارة الزميلتين امال خليل وزينب فرج
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ يُحاصرهما... إستهداف سيارة الزميلتين امال خليل وزينب فرج
09:35 | 2026-04-22
22/04/2026 09:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:01 | 2026-04-23
ترند جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.. هل عدنا بالزمن إلى 2016؟
00:22 | 2026-04-23
لمستخدمي نظام ويندوز 11.. لا حاجة بعد الآن لبرامج مضادة للفيروسات
23:00 | 2026-04-22
من قرية فنلندية إلى عملاق عالمي: قصة صعود نوكيا
15:54 | 2026-04-22
عطل تقني في إنستغرام يؤثر على صور HDR ويثير قلق المستخدمين
12:46 | 2026-04-22
تقارير تقنية: Siri ستستخدم نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لتنفيذ الأوامر
10:26 | 2026-04-22
تحول في استراتيجية الأمان: الاعتماد على Windows Security بدل البرامج الخارجية
فيديو
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
23/04/2026 13:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
23/04/2026 13:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
23/04/2026 13:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
