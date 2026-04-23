تكنولوجيا وعلوم

للحفاظ على السعر.. آيفون 18 قد يأتي بتنازلات مفاجئة

23-04-2026 | 10:02
للحفاظ على السعر.. آيفون 18 قد يأتي بتنازلات مفاجئة
تشير تسريبات جديدة إلى احتمال لجوء شركة "أبل" إلى إدخال تعديلات على مواصفات هاتف "آيفون 18"، بهدف تثبيت سعره قدر الإمكان، رغم الارتفاع المستمر في كلفة المكوّنات داخل قطاع التكنولوجيا.

تراجع محتمل في مواصفات الشاشة

وبحسب معلومات نشرها المسرب التقني Fixed Focus Digital عبر منصة "ويبو"، قد يشهد الإصدار الأساسي من الهاتف خفضاً في جودة الشاشة، في خطوة وُصفت بأنها تراجع على مستوى التصنيع.

ورغم عدم تحديد التفاصيل بدقة، فإن التوقعات تشير إلى احتمال تقليص مستوى السطوع، مع الإبقاء على معدل التحديث المرتفع، وفق ما أورده موقع "phonearena".

ويأتي ذلك مقارنة بهاتف "آيفون 17"، الذي قدّم شاشة بحجم 6.3 بوصة مع دعم تقنية ProMotion وسطوع يصل إلى 3000 شمعة.

معالج بقدرات أقل واسم مختلف

وفي تسريب آخر، أشار المصدر نفسه إلى احتمال أن تعتمد "أبل" معالجاً أقل أداءً في النسخة الجديدة، مع إمكانية طرحه تحت تسمية مختلفة لإخفاء الفوارق التقنية.

ويُذكر أن هذا الأسلوب ليس جديداً، إذ سبق أن اعتمدته الشركة في سلسلة "آيفون 17"، حيث اختلفت بعض قدرات الرسوميات بين الإصدارات رغم تشابه المعالجات الأساسية.

توجه لتقليل كلفة الإنتاج

وتندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع لخفض تكاليف الإنتاج، إذ يُتوقع أن يشترك "آيفون 18" ونسخته الاقتصادية iphone 18e في عدد أكبر من المكوّنات.

وبحسب التسريبات، من المرجّح أن يدخل الجهازان مرحلة اختبار التحقق الهندسي (EVT) في توقيت متقارب خلال شهر حزيران.

ورغم عدم صدور أي تأكيد رسمي من "أبل"، فإن سجل المصدر في تسريبات سابقة يعزز من مصداقية هذه المعلومات.

موازنة بين السعر وتجربة المستخدم

وتأتي هذه المعطيات في ظل ضغوط متزايدة على شركات الهواتف الذكية بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما ظهر أيضاً لدى شركات مثل "سامسونغ" و"أوبو" و"موتورولا".

وفي هذا السياق، قد يشكّل خفض بعض المواصفات خياراً مقبولاً لدى شريحة من المستخدمين، خصوصاً أولئك الذين يفضلون الحفاظ على السعر مقابل تنازلات محدودة في الأداء، مع بقاء الأداء العام كافياً للاستخدام اليومي.

ومن المتوقع أن تحافظ "أبل" على فروقات واضحة بين النسختين، مثل "Dynamic Island" وشاشة أكبر نسبياً، إلى جانب تحسينات في الكاميرا والبطارية في الإصدار الأساسي، وهي عناصر أكثر تأثيراً على تجربة المستخدم من الفروقات التقنية الدقيقة في المعالج.

وتعكس هذه التوجهات سعي "أبل" إلى إعادة ضبط معادلة السعر مقابل الأداء، في وقت باتت فيه حساسية المستهلكين تجاه الأسعار عاملاً حاسماً في قرارات الشراء. (العربية) 

