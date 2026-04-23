تكنولوجيا وعلوم

لعدم تفويت أي مكالمة هاتفية.. تعرّفوا على هذه الوسادة الذكية

Lebanon 24
23-04-2026 | 07:10
A-
A+
لعدم تفويت أي مكالمة هاتفية.. تعرّفوا على هذه الوسادة الذكية
لعدم تفويت أي مكالمة هاتفية.. تعرّفوا على هذه الوسادة الذكية photos 0
طوّر باحثون في جامعة نوتنغهام ترينت ابتكاراً تقنياً جديداً يتمثل بغطاء وسادة ذكي، مخصص لمساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية على الاستيقاظ عند وقوع حالات طارئة أثناء النوم، مثل إنذارات الحريق أو المكالمات الهاتفية المهمة.

ويأتي هذا التطوير في ظل الحاجة المتزايدة إلى أنظمة تنبيه أكثر شمولاً، لا تعتمد فقط على الإشارات الصوتية، بل تراعي أيضاً احتياجات من لا يستطيعون سماعها.

تصميم بسيط ووظيفة عملية
يعتمد الابتكار على غطاء رقيق يُوضع داخل غطاء الوسادة التقليدي، من دون أن يؤثر على راحة المستخدم أثناء النوم. ويضم أربع وحدات اهتزاز صغيرة جداً مدمجة داخل نسيج مرن يشبه الخيوط، ما يجعل وجودها غير محسوس تقريباً.

وتعمل هذه الوحدات فور استقبال إشارات تنبيه من الهاتف أو من أنظمة الإنذار المنزلية، بحسب ما أورد موقع "Digital Trends". وتبلغ أبعاد كل وحدة نحو 3.4 ملم × 12.7 ملم، ما يسمح بدمجها داخل النسيج بسهولة من دون التأثير على شكل الوسادة أو مرونتها.

تنبيهات مميزة حسب نوع الخطر

يرتبط الغطاء بهاتف ذكي عبر وحدة تحكم صغيرة تتيح له الاتصال اللاسلكي بأنظمة التنبيه المختلفة داخل المنزل. وعند صدور أي إنذار، يبدأ الغطاء بالاهتزاز بنمط محدد يختلف بحسب نوع التحذير، سواء كان حريقاً، أو محاولة اقتحام، أو حتى مكالمة هاتفية واردة.

ويهدف هذا النظام إلى تقديم استيقاظ فوري للمستخدم، مع إمكانية تمييز سبب التنبيه من خلال نمط الاهتزاز نفسه.

جاهزية للاستخدام اليومي
أوضح الباحثون أن النسيج المستخدم خضع لاختبارات متعددة، بما فيها الغسيل المتكرر، ما يشير إلى إمكانية اعتماده كمنتج عملي وليس مجرد نموذج تجريبي.

وقد عُرض هذا الابتكار خلال مؤتمر ACM CHI في مدينة برشلونة، فيما يعمل الفريق حالياً على التعاون مع شركات صناعية لتطويره وتسويقه.

وقال المشرف على المشروع، ثيو هيوز-رايلي، إن هذا الغطاء يمثل خطوة متقدمة نحو أنظمة إنذار أكثر شمولاً، خصوصاً للأشخاص الصم وضعاف السمع، وكذلك لمن يعانون من مشاكل سمعية حادة.

ويعكس هذا الابتكار توجهاً متزايداً نحو دمج التقنيات القابلة للارتداء في أنظمة السلامة اليومية، بما يجعل التكنولوجيا أقرب إلى الاحتياجات الإنسانية المباشرة. (العربية) 

